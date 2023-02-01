Мартемьянов про 0:3 от «Амура»: «Претензии есть ко всем игрокам по штрафным минутам, это безобразие. Не первый матч проваливаем из-за этого»

подвел итоги матча против « » (0:3).

– Играли удовлетворительно до того момента, как начались удаления. Сломали сами себе игру – лидеры наигрались в меньшинстве, потом и в большинстве ничего не получалось. Попытались переломить ход встречи, но четвертый матч за неделю – силенок не хватило, эмоций положительных.

Претензии есть ко всем игрокам по штрафным минутам, по удалениям, это безобразие. Не первый матч проваливаем из-за этого. Очень сложно, когда целый период играешь в меньшинстве, конструктивное из этого сделать. Поздравляю «Амур» с победой.

– Как оцените итоги четырех матчей на Дальнем Востоке?

– Очковый баланс неплохой. Хотелось бы, конечно, побольше, но 5 очков – не худший вариант. Но хотелось большего. Сегодня тяжеловато было играть, свежести не хватало и эмоций.

– Игра в меньшинстве во втором периоде стала ключевой в матче?

– Безусловно. Нагрузка на ведущих игроков колоссальная, лидеры постоянно выходят. Претензии к молодым игрокам, в раздевалке я это им объяснил. Нельзя ехать на подножке у команды, нужно выходить и 8-10 минут отдаться полностью игре. И в тех игровых моментах, которые у них есть, выигрывать борьбу, лезть на ворота, а не просто участвовать в матче.

– Как вам игра ?

– Серега молодец, мы следим за ним, как можем. Очковый баланс у него неплохой. На следующий год для «Сибири», надеюсь, будет хорошая боевая единица, – сказал главный тренер « ».