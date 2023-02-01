Подъяпольский про обмен в СКА: «Ротенберг позвонил, сообщил новость и поздравил с переходом. Я утром собрал самое необходимое, вечером уже был в Петербурге»

Теги Северсталь СКА КХЛ Андрей Педан Роман Ротенберг Владислав Подъяпольский Хоккей

Владислав Подъяпольский прокомментировал свой обмен в СКА из «Северстали».

– Ваш переход в СКА в нынешнем сезоне был для многих неожиданным. Как вы о нем узнали?

– Для меня это тоже было неожиданностью, но я, конечно, обрадовался и с позитивом воспринял эту новость.

Был с «Северсталью» на выезде в Ярославле, когда мне позвонил Роман Ротенберг, сообщил эту новость и поздравил с переходом в СКА. Я из Ярославля сам ночью вернулся в Череповец, утром быстро собрал самое необходимое, загрузил в машину и вечером уже был в Петербурге.

– С кем из СКА общались до перехода? С кем сейчас ближе или больше других общаетесь?

– Знал, конечно, ребят, например Андрея Педана. Да и еще много кого. И сами парни, когда узнали о переходе, писали мне, предлагали помощь в обустройстве, решении разных бытовых вопросов, – в этом плане все было максимально круто, – сказал вратарь СКА.

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