Подъяпольский про обмен в СКА: «Ротенберг позвонил, сообщил новость и поздравил с переходом. Я утром собрал самое необходимое, вечером уже был в Петербурге»

прокомментировал свой обмен в СКА из « ».

– Ваш переход в СКА в нынешнем сезоне был для многих неожиданным. Как вы о нем узнали?

– Для меня это тоже было неожиданностью, но я, конечно, обрадовался и с позитивом воспринял эту новость.

Был с «Северсталью» на выезде в Ярославле, когда мне позвонил , сообщил эту новость и поздравил с переходом в . Я из Ярославля сам ночью вернулся в Череповец, утром быстро собрал самое необходимое, загрузил в машину и вечером уже был в Петербурге.

– С кем из СКА общались до перехода? С кем сейчас ближе или больше других общаетесь?

– Знал, конечно, ребят, например . Да и еще много кого. И сами парни, когда узнали о переходе, писали мне, предлагали помощь в обустройстве, решении разных бытовых вопросов, – в этом плане все было максимально круто, – сказал вратарь СКА.