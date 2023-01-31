Ротенберг о СКА и «Торпедо»: «Чем больше мы все будем так играть, тем легче будет потом обыграть Канаду»

высказался о хоккее, который поможет обыгрывать Канаду.

Вчера СКА уступил «Торпедо» (1:2 Б) в матче Фонбет чемпионата .

«Система « » победила систему СКА, ведь они выиграли. Всегда побеждает система.

Чем больше таких команд будет в лиге, тем лучше для развития игроков. Не просто так мы с «Торпедо» – две самые забивающие команды в лиге. В этом кроется огромная работа обеих команд и тренерских штабов.

Мы будем все улучшать. Возможно, встретимся с «Торпедо» в плей-офф, будем готовиться.

В пассивном, стоячем хоккее игроки не развиваются, это факт. Сейчас все больше команд так играют элементами, не только «Торпедо» и СКА. Чем больше мы будем так все играть, тем легче будет потом обыграть », – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.