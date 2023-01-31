Ротенберг о СКА и «Торпедо»: «Чем больше мы все будем так играть, тем легче будет потом обыграть Канаду»

Теги СКА Торпедо Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о хоккее, который поможет обыгрывать Канаду.

Вчера СКА уступил «Торпедо» (1:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Система «Торпедо» победила систему СКА, ведь они выиграли. Всегда побеждает система.

Чем больше таких команд будет в лиге, тем лучше для развития игроков. Не просто так мы с «Торпедо» – две самые забивающие команды в лиге. В этом кроется огромная работа обеих команд и тренерских штабов.

Мы будем все улучшать. Возможно, встретимся с «Торпедо» в плей-офф, будем готовиться.

В пассивном, стоячем хоккее игроки не развиваются, это факт. Сейчас все больше команд так играют элементами, не только «Торпедо» и СКА. Чем больше мы будем так все играть, тем легче будет потом обыграть Канаду», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

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9 комментариев

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heivani
А что вам там в Западной конференции не играть.Самый длинный перелет до Сочи.Сколько там км.? Пусть примерно 1300.Половина команд в пределах Москвы.Из Питера до любой в пределах 700км..И сравните с Восточной; там уж тысячами измерение идет.Даже не брать ДВ,к примеру,от Новосиба до Казани пару тысяч.Просто к тому,что некоторые пишут,вот мол,на Западе посильнее команды.Смотря что,как,и с кем сравнивать.
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Lanc
Канадцы напряглись. Уже разрабатывают план развала Торпедо в качестве противодействия.
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Jet 89
А ведь он наверняка верит в то, что несёт.
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Геннадий Тимченко
Ответ tommy_hell_trigger
Ппц у него в голове мусор, конечно
Почему не хочет сыграть со сборной Эсватини, которую недавно посетил Лавров и договорился о сотрудничестве❓с канадцами ротену наврядли случится сыграть в обозримом будущем
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karlsson27
Рома - победитель Канады! В игре на приставке разве что
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Евгений Мешков
тем не менее, матч был действительно огонь
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Евгений Мешков
все-таки готовится
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Ковид 07.10.52
Для начала бы у земляков из северной страны выигрывать научились бы...тьфу..
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tommy_hell_trigger
Ппц у него в голове мусор, конечно
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