Каменский о том, что ИИХФ примет решение об участии России в ОИ в 2024 году: «Все может поменяться. На ЧМ-2023 будут разговаривать»

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Валерий Каменский высказался касательно возможного участия России в Олимпиаде-2026.

Ранее стало известно, что ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в турнире в апреле 2024 года.

– Думаю, переговоры ведутся постоянно, в том числе с ИИХФ. 2024 год? Это просто какая-то официальная дата. Думаю, нужно работать до этого. Тем более будет еще в этом году чемпионат мира, где будут встречаться и разговаривать. Может все и поменяться.

Будем надеяться, что пораньше решат.

– Как думаете, на ближайшем чемпионате мира есть шанс выступить у сборной России?

– Пока рано говорить, ничего официального нет. ФХР и Минспорт работают, чтобы нас официально допустили на соревнования, – сказал олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ.

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