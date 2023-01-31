Глава ИИХФ: «Россия снова сможет участвовать в турнирах, когда будет подходящая ситуация. Мораль не является частью наших решений»
Люк Тардиф заявил о необходимости подходящей ситуации для возвращения России на хоккейные турниры.
«Мораль не является частью наших решений. Как у человека у меня есть свои взгляды на ситуацию, но как президент ИИХФ я должен подходить к решению вопроса с другой точки зрения.
Конечно, Россия когда-нибудь снова сможет участвовать в международных хоккейных турнирах. Но когда? Когда для этого будет подходящая ситуация.
Подчеркиваю, что мы не приемлем никакого политического давления. Мы организуем хоккейные мероприятия, а не решаем мировые проблемы.
Мы должны быть справедливыми и решительными. Нужно понять, как мы можем воссоединить нашу семью.
Решение будет непростым. Но и не в нашей роли принимать только легкие решения», – приводит Jatkoaika слова президента ИИХФ.
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Решение будет непростым. Но и не в нашей роли принимать только легкие решения
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великолепная фраза, разве нет?
Вы не сравнивайте буржуазные виды спорта и те, на которые приходят десятками тысяч и, зачастую, в подпитии, без должного содержания мозга в черепной коробке.
Мораль сей басни такова - ниче не знаю, бла-бла-бла.
С таким президентом Федерации Хоккея, очевидно, что хоккей в нашей стране вне политики. А теперь сравните эти данные с высказыванием наших теннисистов относительно СВО.
Я очень хочу чтобы нас и в хоккее, и в футболе вернули на мировую арену, хочу и в остальных видах спорта видеть наших в борьбе за мировые награды. Но я понимаю, что это рискованно.
Так что, пока даже спорить не хочется с Тарифом.