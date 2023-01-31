Глава ИИХФ: «Россия снова сможет участвовать в турнирах, когда будет подходящая ситуация. Мораль не является частью наших решений»

Люк Тардиф заявил о необходимости подходящей ситуации для возвращения России на хоккейные турниры.

«Мораль не является частью наших решений. Как у человека у меня есть свои взгляды на ситуацию, но как президент ИИХФ я должен подходить к решению вопроса с другой точки зрения.

Конечно, Россия когда-нибудь снова сможет участвовать в международных хоккейных турнирах. Но когда? Когда для этого будет подходящая ситуация.

Подчеркиваю, что мы не приемлем никакого политического давления. Мы организуем хоккейные мероприятия, а не решаем мировые проблемы.

Мы должны быть справедливыми и решительными. Нужно понять, как мы можем воссоединить нашу семью.

Решение будет непростым. Но и не в нашей роли принимать только легкие решения», – приводит Jatkoaika слова президента .