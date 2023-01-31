Глава ИИХФ: «Россия снова сможет участвовать в турнирах, когда будет подходящая ситуация. Мораль не является частью наших решений»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею КХЛ Политика Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф заявил о необходимости подходящей ситуации для возвращения России на хоккейные турниры.

«Мораль не является частью наших решений. Как у человека у меня есть свои взгляды на ситуацию, но как президент ИИХФ я должен подходить к решению вопроса с другой точки зрения.

Конечно, Россия когда-нибудь снова сможет участвовать в международных хоккейных турнирах. Но когда? Когда для этого будет подходящая ситуация.

Подчеркиваю, что мы не приемлем никакого политического давления. Мы организуем хоккейные мероприятия, а не решаем мировые проблемы.

Мы должны быть справедливыми и решительными. Нужно понять, как мы можем воссоединить нашу семью.

Решение будет непростым. Но и не в нашей роли принимать только легкие решения», – приводит Jatkoaika слова президента ИИХФ.

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21 комментарий

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BuTaJIbKa
Ответ Alex Klimenko
Бес смысла и действий что? Вы не договорили
где конкретика хоть какая-то?

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Решение будет непростым. Но и не в нашей роли принимать только легкие решения
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великолепная фраза, разве нет?
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Эразм
"Руссо туристо облик оморале" ©
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Alex Klimenko
Ответ BuTaJIbKa
настоящий политик: сказал много, умно, но бес смысла и действий
Бес смысла и действий что? Вы не договорили
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Alex Klimenko
Ответ Jan T
Практически, прямым текстом молвил: не дождётесь в ближайшей перспективе.
Так оно пока и опасно просто. Если никто не может обеспечить безопасность болельщиков на трибунах, если никто не может обеспечить репутационную составляющую турнира - никто на это не пойдет. И правильно сделает.
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Alex Klimenko
Ответ Сергей Кот
ситуация вполне подходящая. опыт теннисных турниров подсказывает, что никакой проблемы нет.
Любой футбольный матч с участием России сейчас устроит звездец на трибунах с 90% вероятностью. Будут и провокации, и баннеры, и просто драки. Даже на последнем АО, если вы следили, было парочку провокационных ситуаций.
Вы не сравнивайте буржуазные виды спорта и те, на которые приходят десятками тысяч и, зачастую, в подпитии, без должного содержания мозга в черепной коробке.
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Фут.Боль
"Подчеркиваю, что мы не приемлем никакого политического давления. Мы организуем хоккейные мероприятия, а не решаем мировые проблемы."

Мораль сей басни такова - ниче не знаю, бла-бла-бла.
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And-Rover
Ты ещё скажи политика не давит на твой ИИХФ.
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brig_Mercury
Ответ Сергей Кот
ситуация вполне подходящая. опыт теннисных турниров подсказывает, что никакой проблемы нет.
Владисла́в Алекса́ндрович Третья́к (род. 25 апреля 1952[1][2], Орудьево, Московская область) — советский хоккеист, вратарь, тренер. Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы IV—VII созывов от партии «Единая Россия» (с 2003 года, поддерживает СВО). С 2006 года — президент Федерации хоккея России, заслуженный тренер России (2002), заслуженный мастер спорта СССР (1971), полковник (1990).
С таким президентом Федерации Хоккея, очевидно, что хоккей в нашей стране вне политики. А теперь сравните эти данные с высказыванием наших теннисистов относительно СВО.
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Alex Klimenko
Пока тоже не вижу необходимости возвращения наших спортсменов на европейский и мировой уровень. Слишком велика вероятность конфликтных ситуаций среди болельщиков, велика вероятность непредсказуемых действий со стороны людей, желающих проявить свою позицию.
Я очень хочу чтобы нас и в хоккее, и в футболе вернули на мировую арену, хочу и в остальных видах спорта видеть наших в борьбе за мировые награды. Но я понимаю, что это рискованно.
Так что, пока даже спорить не хочется с Тарифом.
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Jan T
Практически, прямым текстом молвил: не дождётесь в ближайшей перспективе.
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Виктор Войнов
Если и тут украинцы самоустранятся, то совсем не будет препятствий
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milan111
Ответ Mypta3uh23
где связь? Теннисисты в РФ то вообще бывают? Хоккеистов играющих за себя (клуб не из РФ) тоже не трогают, как и футболистов.
Он про организацию турниров,приедет сборная России на ЧМ допустим в Италию,Швецию или Канаду на 2 недели,а связь с теннисом прямая,там россияне играют турниры 1-2 недели, и никаких проблем нет.Т.е организовать турнир в Европе/США можно с участием хоккеистов из России.А вот ты завернул куда-то не туда.
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MoleculaRU
Походу, ему речь готовит тот же человек, что и Баху
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BuTaJIbKa
настоящий политик: сказал много, умно, но бес смысла и действий
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Ярик01
Ответ Сергей Кот
ситуация вполне подходящая. опыт теннисных турниров подсказывает, что никакой проблемы нет.
Да ... опыт т.енниса, ведь там на матчах вся придворная рать тусуется от Ротенбергов и Сеченых до экс-спортсменов участников ночной хоккейной лиги
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MosesPray
Пока нужно календарь КХЛ удлинить, до конца мая
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Hola Hola
Много букв, мало смысла.
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Mypta3uh23
Ответ Сергей Кот
ситуация вполне подходящая. опыт теннисных турниров подсказывает, что никакой проблемы нет.
где связь? Теннисисты в РФ то вообще бывают? Хоккеистов играющих за себя (клуб не из РФ) тоже не трогают, как и футболистов.
+18
-9
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ALEKS66
Ни о чем-лишь бы отвязались ответил.
+12
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Сергей Кот
ситуация вполне подходящая. опыт теннисных турниров подсказывает, что никакой проблемы нет.
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patriot rossii
Банальеый Болобол!!!
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