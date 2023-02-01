Член совета ИИХФ Райндль: «Овечкин продолжает творить историю. Это восхитительно! Сейчас он в прекрасной форме»

Член совета считает, что в прекрасной форме.

Франц Райндль отреагировал на прогноз NBC Sports, согласно которому, при нынешней результативности хоккеисту потребуется еще 135 матчей, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан « » занимает второе место среди лучших снайперов в истории (812 шайб в 1326 играх). Впереди только Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

«Не могу представить, чтобы один хоккеист смог провести даже больше 1000 игр. Это невероятно. Я тоже был профессиональным игроком, но это просто выдающийся результат. У меня это не укладывается в голове.

И он продолжает творить историю. Это восхитительно! Кажется, что сейчас Овечкин в прекрасной форме. Не думаю, что Александр гонится за рекордами. Он гонится за новыми играми. В этом успешность Овечкина», – сказал Райндль.