Член совета ИИХФ Райндль: «Овечкин продолжает творить историю. Это восхитительно! Сейчас он в прекрасной форме»

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Член совета ИИХФ считает, что Александр Овечкин в прекрасной форме.

Франц Райндль отреагировал на прогноз NBC Sports, согласно которому, при нынешней результативности хоккеисту потребуется еще 135 матчей, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб в 1326 играх). Впереди только Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

«Не могу представить, чтобы один хоккеист смог провести даже больше 1000 игр. Это невероятно. Я тоже был профессиональным игроком, но это просто выдающийся результат. У меня это не укладывается в голове.

И он продолжает творить историю. Это восхитительно! Кажется, что сейчас Овечкин в прекрасной форме. Не думаю, что Александр гонится за рекордами. Он гонится за новыми играми. В этом успешность Овечкина», – сказал Райндль.

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