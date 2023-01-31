«Спартак» получил два 5+20 в первые 10 минут игры, вратарь Красиков удален до конца матча. «Сочи» ведет 3:0 после 1-го периода
«Спартак» получил два больших штрафа в ходе первого периода матча с «Сочи».
Команды проводят игру в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.
На седьмой минуте периода первый больший дисциплинарный штраф за колющий удар заработал защитник красно-белых Джоуи Кин. Момент с этим удалением произошел уже после свистка арбитров – Кин ударил Тимура Хафизова клюшкой.
На одиннадцатой минуте периода арбитры удалили до конца матча голкипера «Спартака» Алексея Красикова, ударивший клюшкой по лицу Артему Федорову. Судьи изучили этот эпизод на видеоповторе, после чего приняли решение об удалении.
Дмитрий Куликов заменил Красикова в воротах московского клуба.
После этого «Сочи» забросил три шайбы подряд – отличились Федор Крощинский, Сергей Косовец и Матвей Мичков. Первый период завершился со счетом 3:0 в пользу южан.
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