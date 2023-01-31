«Спартак» получил два 5+20 в первые 10 минут игры, вратарь Красиков удален до конца матча. «Сочи» ведет 3:0 после 1-го периода

«Спартак» получил два больших штрафа в ходе первого периода матча с «Сочи».

Команды проводят игру в рамках Фонбет чемпионата .

На седьмой минуте периода первый больший дисциплинарный штраф за колющий удар заработал защитник красно-белых . Момент с этим удалением произошел уже после свистка арбитров – Кин ударил Тимура Хафизова клюшкой.

На одиннадцатой минуте периода арбитры удалили до конца матча голкипера « » , ударивший клюшкой по лицу Артему Федорову. Судьи изучили этот эпизод на видеоповторе, после чего приняли решение об удалении.

Дмитрий Куликов заменил Красикова в воротах московского клуба.

После этого « » забросил три шайбы подряд – отличились Федор Крощинский, Сергей Косовец и Матвей Мичков. Первый период завершился со счетом 3:0 в пользу южан.