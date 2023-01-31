Гатиятулин о победе над «Динамо»: «Характер и воля более важны, чем тактические моменты. Ребята понимают, в каком положении «Трактор» находится»
Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над московским «Динамо» со счетом 2:1.
– Пятый матч через день. Было видно, что долго входили в игру. Уступали по скорости в первом периоде, в начале второго соперник нас поджал.
Пытались сбить скорость, старались контролировать шайбу. На экваторе матча смогли перестроиться и отодвинуть игру от своих ворот. Важная победа, важные два очка.
– Cумели проявить характер. Это после тяжелого поражения в Казани?
– Характер стараемся проявлять в каждой игре. Важно было восстановиться. Все ребята понимают, в каком мы положении находимся. Важно было сегодня победить.
– В этом сезоне у «Трактора» три очка с «Динамо». Раскусили их тактически?
– Первое – это характер. Сейчас характер и воля более важны, чем тактические моменты. Непростой соперник, крупная и габаритная команда. – сказал главный тренер «Трактора».
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