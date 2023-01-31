Кадейкин про очки: «Хайман не стал не лучше и не хуже, но очков стало больше. Нашел свою точку, выходит в большинстве с Макдэвидом и Драйзайтлем»
Александр Кадейкин ответил на возможности установить личный рекорд по набранным очками.
– В этом сезоне идете на личный рекорд по очкам. Это важно?
– Если брать очко за игру, то в прошлом сезоне было лучше. На самом деле здесь много моментов. Результативность складывается из многих вещей.
Иногда смотрю на НХЛ. Там люди находят свои позиции и набирают очки. Взять Зака Хаймана. Классный игрок, без вопросов, индивидуально сильный.
Он нашел свою точку, стал выходить в большинстве с Макдэвидом и Драйзайтлем. Хайман не стал не лучше и не хуже, но очков стало гораздо больше.
Я слежу за «Бостоном». Взять Чарли Койла. Очень мне нравится этот центральный. В этом году вернулся Крейчи, есть Бержерон, и Койл, получается, играет в третьем звене.
При этом ведь хуже не стал играть. Но у «Бостона» в этом году очень сильная команда, я даже не вижу слабых мест. Думаю, пойдут за кубком, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».
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