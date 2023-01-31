Кадейкин про очки: «Хайман не стал не лучше и не хуже, но очков стало больше. Нашел свою точку, выходит в большинстве с Макдэвидом и Драйзайтлем»

ответил на возможности установить личный рекорд по набранным очками.

– В этом сезоне идете на личный рекорд по очкам. Это важно?

– Если брать очко за игру, то в прошлом сезоне было лучше. На самом деле здесь много моментов. Результативность складывается из многих вещей.

Иногда смотрю на . Там люди находят свои позиции и набирают очки. Взять . Классный игрок, без вопросов, индивидуально сильный.

Он нашел свою точку, стал выходить в большинстве с и . Хайман не стал не лучше и не хуже, но очков стало гораздо больше.

Я слежу за « ». Взять . Очень мне нравится этот центральный. В этом году вернулся Крейчи, есть Бержерон, и Койл, получается, играет в третьем звене.

При этом ведь хуже не стал играть. Но у «Бостона» в этом году очень сильная команда, я даже не вижу слабых мест. Думаю, пойдут за кубком, – сказал нападающий « ».