Кадейкин про очки: «Хайман не стал не лучше и не хуже, но очков стало больше. Нашел свою точку, выходит в большинстве с Макдэвидом и Драйзайтлем»

Теги Салават Юлаев Бостон Эдмонтон НХЛ КХЛ Чарли Койл Александр Кадейкин Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Зак Хайман Хоккей

Александр Кадейкин ответил на возможности установить личный рекорд по набранным очками.

– В этом сезоне идете на личный рекорд по очкам. Это важно?

– Если брать очко за игру, то в прошлом сезоне было лучше. На самом деле здесь много моментов. Результативность складывается из многих вещей.

Иногда смотрю на НХЛ. Там люди находят свои позиции и набирают очки. Взять Зака Хаймана. Классный игрок, без вопросов, индивидуально сильный.

Он нашел свою точку, стал выходить в большинстве с Макдэвидом и Драйзайтлем. Хайман не стал не лучше и не хуже, но очков стало гораздо больше.

Я слежу за «Бостоном». Взять Чарли Койла. Очень мне нравится этот центральный. В этом году вернулся Крейчи, есть Бержерон, и Койл, получается, играет в третьем звене.

При этом ведь хуже не стал играть. Но у «Бостона» в этом году очень сильная команда, я даже не вижу слабых мест. Думаю, пойдут за кубком, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Чарли Койл? Странные предпочтения)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий