Александров забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Виннипега». У него 5 очков в 18 играх

забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с « ».

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата против «Джетс» (2:4).

На его счету 5 (3+2) очков в 18 играх при полезности «+5».

Сегодня Александров (9:09, «+1») реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 блок и выиграл 25% вбрасываний (2 из 8). Также получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.