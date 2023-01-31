Александров забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Виннипега». У него 5 очков в 18 играх

Теги Сент-Луис НХЛ Виннипег Никита Александров Хоккей

Никита Александров забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом».

Форвард «Сент-Луиса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (2:4). 

На его счету 5 (3+2) очков в 18 играх при полезности «+5». 

Сегодня Александров (9:09, «+1») реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 блок и выиграл 25% вбрасываний (2 из 8). Также получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. 

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