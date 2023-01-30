Мартемьянов о победе над «Амуром»: «Не вполне доволен качеством игры. Есть небольшие претензии к лидерам «Сибири»

Теги Сибирь Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов подвел итоги матча против «Амура» (2:1 ОТ).

«Очень напряженный матч. Предполагали, что «Амур» будет именно так играть. Но, к сожалению, оказались не готовы к некоторым моментам.

Есть небольшие претензии к нашим лидерам. Но надо отдать должное парням за то, что старались играть на результат. Постарались дотянуть до овертайма, там забили хороший гол. Результатом доволен, качеством игры – не вполне», – сказал главный тренер «Сибири». 

Мартемьянов одержал 202-ю победу и обошел Быкова в списке самых побеждающих тренеров КХЛ

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