Епанчинцев о матче с «Сибирью»: «Закон хоккея сработал – у нас в овертайме был момент лучше, чем у соперника, но мы не забили»

высказался после матча против « » (1:2 ОТ).

«Равная игра. Нельзя давать такому сопернику вести в счете. Делали акцент на этом перед игрой, и все равно пропустили первыми.

Гол со своих ошибок – четыре игрока провалились в чужой зоне, где-то догоняли, но недоработали. Хорошая была самоотдача потом.

У соперника было больше силенок, но все же в физике мы не уступили. Закон хоккея сработал – у нас в овертайме был момент лучше, чем у соперника, но мы не забили», – сказал главный тренер « ».