Епанчинцев о матче с «Сибирью»: «Закон хоккея сработал – у нас в овертайме был момент лучше, чем у соперника, но мы не забили»

Теги Сибирь Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Хоккей

Вадим Епанчинцев высказался после матча против «Сибири» (1:2 ОТ).

«Равная игра. Нельзя давать такому сопернику вести в счете. Делали акцент на этом перед игрой, и все равно пропустили первыми.

Гол со своих ошибок – четыре игрока провалились в чужой зоне, где-то догоняли, но недоработали. Хорошая была самоотдача потом.

У соперника было больше силенок, но все же в физике мы не уступили. Закон хоккея сработал – у нас в овертайме был момент лучше, чем у соперника, но мы не забили», – сказал главный тренер «Амура».

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1 комментарий

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забанинныйСевер12
Да момент Красоткин взял мёртвый, я думал всё... Но Аму можно поздравить с хорошей игрой, плей-офф для них уже в полном разгаре в каждом матче....
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