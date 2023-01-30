Епанчинцев о матче с «Сибирью»: «Закон хоккея сработал – у нас в овертайме был момент лучше, чем у соперника, но мы не забили»
Вадим Епанчинцев высказался после матча против «Сибири» (1:2 ОТ).
«Равная игра. Нельзя давать такому сопернику вести в счете. Делали акцент на этом перед игрой, и все равно пропустили первыми.
Гол со своих ошибок – четыре игрока провалились в чужой зоне, где-то догоняли, но недоработали. Хорошая была самоотдача потом.
У соперника было больше силенок, но все же в физике мы не уступили. Закон хоккея сработал – у нас в овертайме был момент лучше, чем у соперника, но мы не забили», – сказал главный тренер «Амура».
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