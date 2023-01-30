Переговоры «Металлурга» с Майе и Лайпсиком о новых контрактах в тупике

Теги Металлург Мг КХЛ Брендан Лайпсик Алексей Шевченко Филипп Майе Хоккей

У «Металлурга» возникли сложности в переговорах с Филиппом Майе и Бренданом Лайпсиком.

Действующие соглашения нападающих с магнитогорским клубом рассчитаны до 30 апреля 2023 года.

Алексей Шевченко сообщил, что переговоры с канадскими хоккеистами зашли в тупик.

Журналист отметил, что переговоры «и начались с тупика», потому что у сторон разные стартовые предложения в вопросе контрактных условий.

Майе набрал 44 (19+25) очков при полезности «плюс 6» в 54 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:07.

На счету Лайпсика 32 (7+25) балла при полезности «минус 2» в 53 играх. Среднее игровое время – 16:34.

10 комментариев

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ЧакЧак
на выход
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Hola Hola
Ответ Михаил Барвинский
Появляется шанс у других команд....
А нужны ли они другим командам с переплатой? Как показывает опыт нынешней регулярки, можно и без оверпрайсовых "звезд" быть конкурентоспособной командой.
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+1
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Максим Литвинов
Ответ Booligan
Лайпсик американец
Канадец
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Booligan
Лайпсик американец
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0
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Magnit102
Попахивает полнейшим крахом Металлурга....
0
-1
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el shaarawy92
Жаль, толковые игроки
+1
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+1
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Огюст
Три месяца ещё впереди,а так же плей -оф, время есть "рассосать" ситуацию в ту или другую сторону !рассосать
+1
-1
0
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крок 58
Эдик еще сотку просит….
Они все сбесились что ли
+4
0
+4
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крок 58
И тот и тот явно не в той поре когда их брали…
Вспомните как зажигал Лейпсик!!!
Дурку валяют последнее время
+6
-1
+5
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Михаил Барвинский
Появляется шанс у других команд....
+1
-1
0
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