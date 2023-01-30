Переговоры «Металлурга» с Майе и Лайпсиком о новых контрактах в тупике

У « » возникли сложности в переговорах с и .

Действующие соглашения нападающих с магнитогорским клубом рассчитаны до 30 апреля 2023 года.

Алексей Шевченко сообщил, что переговоры с канадскими хоккеистами зашли в тупик.

Журналист отметил, что переговоры «и начались с тупика», потому что у сторон разные стартовые предложения в вопросе контрактных условий.

Майе набрал 44 (19+25) очков при полезности «плюс 6» в 54 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:07.

На счету Лайпсика 32 (7+25) балла при полезности «минус 2» в 53 играх. Среднее игровое время – 16:34.