Галиев об «Ак Барсе» после 6:0 с «Трактором»: «Пошел драйв, многое получалось. Поменялась тактика, стали реже рисковать»
Станислав Галиев высказался о прогрессе «Ак Барса» при Зинэтуле Билялетдинове.
Вчера казанский клуб разгромил «Трактор» (6:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Играли по заданию, забили свои голы в большинстве, пошел драйв, многое получалось. Нам надо набирать форму перед плей-офф, остается немного времени.
– Все ожидали тяжелой игры, а в итоге счет 6:0.
– Повели 3:0, потом забили две в большинстве. Можно сказать, что большинство решило игру.
– «Ак Барс» догнал «Сибирь» по набранным очкам. Чем можете объяснить такой подъем команды по турнирной таблице?
– Поменялся тренер, поменялась тактика, порядок в средней зоне. Появилось больше ответственности, мы стали реже рисковать. Если нет возможности, то выводим шайбу через стекло и стараемся ловить соперника на ошибках, – сказал форвард «Ак Барса».
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