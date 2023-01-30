Галиев об «Ак Барсе» после 6:0 с «Трактором»: «Пошел драйв, многое получалось. Поменялась тактика, стали реже рисковать»

высказался о прогрессе «Ак Барса» при .

Вчера казанский клуб разгромил « » (6:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Играли по заданию, забили свои голы в большинстве, пошел драйв, многое получалось. Нам надо набирать форму перед плей-офф, остается немного времени.

– Все ожидали тяжелой игры, а в итоге счет 6:0.

– Повели 3:0, потом забили две в большинстве. Можно сказать, что большинство решило игру.

– «Ак Барс» догнал «Сибирь» по набранным очкам. Чем можете объяснить такой подъем команды по турнирной таблице?

– Поменялся тренер, поменялась тактика, порядок в средней зоне. Появилось больше ответственности, мы стали реже рисковать. Если нет возможности, то выводим шайбу через стекло и стараемся ловить соперника на ошибках, – сказал форвард « ».