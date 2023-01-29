Билялетдинов об игре «Ак Барса» в обороне: «Пока не могу сказать, что все хорошо. Многие вещи получаются, но есть еще вопросы, которые нужно решать»

Теги Ак Барс Трактор травмы Зинэтула Билялетдинов КХЛ Амир Мифтахов Никита Евсеев Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Трактором» (6:0).

– Хорошая была игра, думаю, она всем понравилась, команда играла с хорошим настроением. Первый период был непростым, соперник в общем-то здорово настроился, и мы это понимали. Поэтому было не совсем просто, затем и удаления были, должен сказать, что наши ребята молодцы, они выдержали. Ну, и хорошее большинство было – ребята здорово сработали.

В целом игра команды была организованной, мы сделали все, что нужно. Хорошая игра Амира Мифтахова тоже получилась, довольно надежно, молодец парень.

– Игру сделало звено Кагарлицкий – Шипачев – Петров, не забивавшее пять матчей. С чем связано их преображение?

– А какое преображение? Они всегда так играли. Не забивали в последних матчах, но это ни о чем не говорит. Хоккеисты высокого класса, которые хорошо реализуют моменты, особенно большинство, поэтому ничего удивительного здесь нет.

– Теперь на арене показывают удаления. Как вы к этому относитесь?

– Я не знаю по каким причинам меняют это – то показывают, то не показывают, раньше ведь показывали. Но в целом, для информации, посмотреть, за что удаляют, тоже неплохо. Хотя у нас есть свой планшет, где мы это можем посмотреть.

Вопрос другой – может быть, судьи страхуются, они иногда не хотят показывать удаление? Будут показывать – ну, интересно, посмотрим.

– Игра команды в обороне в последних матчах – это как раз то, к чему вы стремитесь?

– Мы идем к этому. Пока не могу сказать, что все хорошо, но во всяком случае ребята стараются выполнять задание. У нас многие вещи получаются, но есть еще вопросы, которые нужно решать.

– Никита Евсеев получил травму в прошлой игре. Как у него дела?

– Думаю, он выбыл где-то на месяц из-за травмы, – сказал главный тренер «Ак Барса».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex9999995
З.Х это топ тренер
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий