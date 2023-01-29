Билялетдинов об игре «Ак Барса» в обороне: «Пока не могу сказать, что все хорошо. Многие вещи получаются, но есть еще вопросы, которые нужно решать»

прокомментировал победу в матче с « » (6:0).

– Хорошая была игра, думаю, она всем понравилась, команда играла с хорошим настроением. Первый период был непростым, соперник в общем-то здорово настроился, и мы это понимали. Поэтому было не совсем просто, затем и удаления были, должен сказать, что наши ребята молодцы, они выдержали. Ну, и хорошее большинство было – ребята здорово сработали.

В целом игра команды была организованной, мы сделали все, что нужно. Хорошая игра тоже получилась, довольно надежно, молодец парень.

– Игру сделало звено Кагарлицкий – Шипачев – Петров, не забивавшее пять матчей. С чем связано их преображение?

– А какое преображение? Они всегда так играли. Не забивали в последних матчах, но это ни о чем не говорит. Хоккеисты высокого класса, которые хорошо реализуют моменты, особенно большинство, поэтому ничего удивительного здесь нет.

– Теперь на арене показывают удаления. Как вы к этому относитесь?

– Я не знаю по каким причинам меняют это – то показывают, то не показывают, раньше ведь показывали. Но в целом, для информации, посмотреть, за что удаляют, тоже неплохо. Хотя у нас есть свой планшет, где мы это можем посмотреть.

Вопрос другой – может быть, судьи страхуются, они иногда не хотят показывать удаление? Будут показывать – ну, интересно, посмотрим.

– Игра команды в обороне в последних матчах – это как раз то, к чему вы стремитесь?

– Мы идем к этому. Пока не могу сказать, что все хорошо, но во всяком случае ребята стараются выполнять задание. У нас многие вещи получаются, но есть еще вопросы, которые нужно решать.

– получил травму в прошлой игре. Как у него дела?

– Думаю, он выбыл где-то на месяц из-за травмы, – сказал главный тренер « ».