Станислав Галиев: «Задача «Ак Барса» – первое место на Востоке. Мы будем шуметь в плей-офф»

заявил о планах «Ак Барса» занять первое место в Восточной конференции.

– Как при изменилась игра «Ак Барса»?

– У нас появились дисциплина, порядок. Забросили две шайбы – и нам больше не надо, а нужно сыграть дисциплинировано и не удаляться. И последние игры – это показатель.

Мы не бежим куда-то сломя голову, а думаем об обороне и чтобы совершать правильные действия – выкинуть шайбу через стекло, дать поменяться нашим защитникам. Из-за этого такой результат.

– Вам в команде нравится такой хоккей?

– Да, раз мы выигрываем. Победные эмоции приносят уверенность, и все легче переносится. Настроение у всех в команде отличное.

– Но говорят, что «Ак Барс» теперь показывает скучный хоккей.

– Эта игра приносит результат. Как в чемпионский год в сезоне 2017/18. Поэтому никто не будет против, если все сложится так же.

– Билялетдинов изменил и атмосферу в раздевалке?

– Успокоил команду. Сказал, что через работу все будет.

Попросил меньше эмоций тратить на разговоры на площадке, не обращать внимания на судей. Надо показывать все на льду и действовать правильно. Каждый сейчас знает свою роль в команде.

– Вы лично были рады, что Билялетдинов вернулся в «Ак Барс»?

– Лично я, да. Он все разжевывает, показывает тактику. Если что-то не понятно, ты всегда можешь подойти, и он еще раз все объяснит. В хоккее маленькие нюансы решают все.

– Сейчас есть задача занять одно из первых мест на Востоке?

– Задача – занять первое место в конференции. Перед сезоном у нас была такая цель, но вначале немножко пошло не по плану. Надеюсь, вспомним это в конце чемпионата.

— Кажется, что ваша команда может пошуметь в плей-офф.

— Почему кажется? Мы и будем шуметь в плей-офф, – сказал нападающий « ».