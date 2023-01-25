Станислав Галиев: «Задача «Ак Барса» – первое место на Востоке. Мы будем шуметь в плей-офф»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Станислав Галиев Хоккей

Станислав Галиев заявил о планах «Ак Барса» занять первое место в Восточной конференции.

– Как при Зинэтуле Билялетдинове изменилась игра «Ак Барса»?

– У нас появились дисциплина, порядок. Забросили две шайбы – и нам больше не надо, а нужно сыграть дисциплинировано и не удаляться. И последние игры – это показатель.

Мы не бежим куда-то сломя голову, а думаем об обороне и чтобы совершать правильные действия – выкинуть шайбу через стекло, дать поменяться нашим защитникам. Из-за этого такой результат.

– Вам в команде нравится такой хоккей?

– Да, раз мы выигрываем. Победные эмоции приносят уверенность, и все легче переносится. Настроение у всех в команде отличное.

– Но говорят, что «Ак Барс» теперь показывает скучный хоккей.

– Эта игра приносит результат. Как в чемпионский год в сезоне 2017/18. Поэтому никто не будет против, если все сложится так же.

– Билялетдинов изменил и атмосферу в раздевалке?

– Успокоил команду. Сказал, что через работу все будет.

Попросил меньше эмоций тратить на разговоры на площадке, не обращать внимания на судей. Надо показывать все на льду и действовать правильно. Каждый сейчас знает свою роль в команде.

– Вы лично были рады, что Билялетдинов вернулся в «Ак Барс»?

– Лично я, да. Он все разжевывает, показывает тактику. Если что-то не понятно, ты всегда можешь подойти, и он еще раз все объяснит. В хоккее маленькие нюансы решают все.

– Сейчас есть задача занять одно из первых мест на Востоке?

– Задача – занять первое место в конференции. Перед сезоном у нас была такая цель, но вначале немножко пошло не по плану. Надеюсь, вспомним это в конце чемпионата.

— Кажется, что ваша команда может пошуметь в плей-офф.

— Почему кажется? Мы и будем шуметь в плей-офф, – сказал нападающий «Ак Барса».

9 комментариев

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RVC
Ответ E.Lemarque
Не знаю, я не увидел пока скучного хоккея у Ак Барса?! Вопрос только в том, что мешало так же играть при Знарке...
Сам Знарок тому и причина. Защиту не поставил, в атаке мысли не было, все сводилось к тому что "звёзды" сами что-нибудь придумают и забьют
+1
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+1
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Dok.Polet
Стас уходил именно из-за Квартала. А теперь он вернулся и стал лидером в команде. Билл его отлично знает и понимает, поэтому Стасу комфортно и он дает результат.
+2
0
+2
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srs
Действительно, а чего им напрягаться из-за отсутствия голов, если они лимоны и так получают
0
-1
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Тимур Мулладжанов
Не пыхтим работаем дальше только честный труд приведет к этому нашему кубку!
+4
-1
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Мырау Батыр
Ответ E.Lemarque
Не знаю, я не увидел пока скучного хоккея у Ак Барса?! Вопрос только в том, что мешало так же играть при Знарке...
Возможно Знарок
+2
0
+2
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E.Lemarque
Не знаю, я не увидел пока скучного хоккея у Ак Барса?! Вопрос только в том, что мешало так же играть при Знарке...
+7
-3
+4
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Казань АК БАРС
Пожелаю только удачи и больших побед!
+11
-3
+8
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Дрын Гузноваротов
Ответ Magnit102
Не говори "хоп" пока не перепрыгнешь, Стасик.
Хоп Хоп Хоп Чида Хоп))
0
-5
-5
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Magnit102
Не говори "хоп" пока не перепрыгнешь, Стасик.
+9
-2
+7
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