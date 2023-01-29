Защитник минского «Динамо» Гилмор дисквалифицирован на один матч за непристойный жест в игре с «Торпедо»

Теги Торпедо дисквалификации Динамо Минск КХЛ Джон Гилмор Хоккей

Защитник минского «Динамо» Джон Гилмор дисквалифицирован на один матч за непристойный жест.

Соответствующее решение вынес Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ, рассмотрев эпизод матча «Динамо» Минск – «Торпедо» (2:3 Б).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника минского «Динамо» Джона Гилмора наказание по п.1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к судье или другому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним, Гилмор адресовал неприличный жест в сторону хоккеистов «Торпедо». В телетрансляции был запечатлен момент, когда игрок белоруской команды провел пальцем по горлу и показал средний палец в адрес скамейки запасных «Торпедо».

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2 комментария

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Саша Чугунков
Ответ barbarian1991
4го ещё раз огребешь
Да ладно!! )) А ток он капец команду подставил (((
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
barbarian1991
4го ещё раз огребешь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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