Защитник минского «Динамо» Гилмор дисквалифицирован на один матч за непристойный жест в игре с «Торпедо»
Защитник минского «Динамо» Джон Гилмор дисквалифицирован на один матч за непристойный жест.
Соответствующее решение вынес Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ, рассмотрев эпизод матча «Динамо» Минск – «Торпедо» (2:3 Б).
«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника минского «Динамо» Джона Гилмора наказание по п.1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к судье или другому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.
Напомним, Гилмор адресовал неприличный жест в сторону хоккеистов «Торпедо». В телетрансляции был запечатлен момент, когда игрок белоруской команды провел пальцем по горлу и показал средний палец в адрес скамейки запасных «Торпедо».
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