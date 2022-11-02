Джон Гилмор: «Лундквист – прекрасный человек и потрясающий вратарь. А еще икона стиля. Когда Хенрик говорил, все в «Рейнджерс» его слушали»
Джон Гилмор поделился воспоминаниями об игре за «Рейнджерс» с Хенриком Лундквистом.
– В «Рейнджерс» ты играл с Хенриком Лундквистом, легендой НХЛ.
– О, да. Прекрасный человек и потрясающий вратарь. А еще икона стиля. Самый профессиональный хоккеист, которого я видел.
Всегда серьезный, выкладывается на тренировках и играх, всегда стремится быть лучшим. Многому научился у него.
Когда у команды что-то не получалось, то Хенрик не боялся встать и всех подбодрить. Он лидер. Когда Хенрик говорил, все его слушали, – сказал защитник минского «Динамо».
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