Вудкрофт о том, почему защитник Гилмор играет в нападении: «Скорость – определяющий фактор. Он катается очень быстро, прессингует соперников»

прокомментировал победу в матче против (4:3 ОТ).

– Рад за команду – добились нужного результата. Была захватывающая игра. Первый период провели качественно, создали много голевых моментов. Хотя в концовке стали сбиваться на индивидуальные действия. В перерыве напомнил, что надо играть командно.

Во втором периоде доминировали. Но несколько индивидуальных ошибок – и «Сочи» за это наказал. Такое бывает. Ты много атакуешь, соперник оборонятся, но использует свои редкие моменты.

В перерыве сказал игрокам не расстраиваться, а продолжать так, как надо. Они верили в себя и продолжали работать, создавать много моментов. Забросили две шайбы, сравняв счет. А в овертайме Горбунов и Душак сыграли классно, решили исход игры. Впереди сложные и важные матчи. Эта победа должна придать хороший импульс.

– Номинальный защитник вновь играет в нападении. Чем он лучше других форвардов, которые здоровы и остались вне заявки на матч?

– Когда вы смотрите на игру Гилмора, что вы отмечаете?

– Много бросает, активно двигается.

– Вот! Скорость – определяющий фактор. Он катается очень быстро. И прессингует соперников. Против таких хоккеистов трудно играть. И – быстрый игрок. В центре с ними играет надежный Пышкайло. Такая тройка может играть против любого звена любого соперника.

Они будут действовать надежно, быстро и по структуре. Здорово, когда есть такое сочетание в команде, – сказал главный тренер минского .