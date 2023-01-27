Ротенберг про 5 бросков в створ в 3-м периоде: «5 минут играли в меньшинстве, потеряли много крови, энергии. Этот момент нужно разобрать, у нас профессиональные судьи»

подвел итоги матча с « » (0:1).

– «Локомотив» с победой. Очень организованная, сильная команда. Нам однозначно нужно лучше играть, преодолевать эти капканы, заборы. Мы не раз доказывали, что мы это умеем делать.

Сегодня подвела игровая дисциплина. Мы очень много играем в меньшинстве, больше всех в лиге из тех команд, которые выходят в плей-офф. Конечно, это то, в чем мы можем однозначно добавить, это наш потенциал. Играя столько в меньшинстве, тяжело обыграть такого сильного соперника. В то же время не пропустили вчетвером, ребята сыграли самоотверженно. Но это забрало у нас много сил, чтобы потом преодолеть защиту соперника и забить голы.

У нас было много голевых моментов, 10 стопроцентных шансов, но ни одного гола мы не забили. Должны добавить в реализации, подходить более хладнокровно.

Конечно, соперник нас вытеснил на периметр, и здесь, особенно когда мы играем на выезде, большая поляна вносит свои коррективы в тактику. Нужно нам смотреть и по составу на будущее, формируем его на плей-офф.

На трибунах была замечательная атмосфера, полный дворец. Конечно, хотелось бы, чтобы обе команды забивали больше, думаю, это будет всем приносить больше удовольствия от хоккея. В то же время это была игра уровня плей-офф. Нам есть над чем работать и в чем добавить. Без поражений не бывает побед. Готовимся к следующей игре.

– В третьем периоде всего пять бросков в створ, хотя вам надо было отыгрываться.

– Пять минут играли в меньшинстве, потеряли много, скажем так, крови, энергии. И, конечно, этот момент нужно разобрать, у нас профессиональные судьи.

Был момент здесь же, когда открыли калитку, и выбыл на два месяца – не было никакого удаления вообще. У нас много игроков, которые получили очень серьезные травмы именно в таких ситуациях. Тут надо всем вместе посмотреть, проанализировать.

Конечно, играя пять минут в меньшинстве, тяжело потом преодолеть оборону такого сильного соперника, как «Локомотив». Но здесь не надо искать оправдания, нужно проявить мужество и лезть на пятак, туда, где бьют – и бросать. И с мясом, и с рисом, и вместе с игроками забивать. Мы это тоже не раз уже показывали, тоже это умеем. Потренируемся, подготовимся – и будем больше бросать, на гол, – сказал главный тренер .