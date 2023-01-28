ESPN снял документальный фильм «GR8TNESS» про погоню Овечкина за рекордом Гретцки

снял документальный фильм про .

Картина получила название «GR8TNESS».

В фильме будет рассказана история о стремлении Овечкина побить рекорд по голам в .

Премьера состоится 4 февраля, в день, когда состоится Матч звезд НХЛ, в котором Овечкин примет участие.

Российский капитан « » занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Гретцки (894).