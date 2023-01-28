ESPN снял документальный фильм «GR8TNESS» про погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки телевидение НХЛ ESPN кино Хоккей

ESPN снял документальный фильм про Александра Овечкина.

Картина получила название «GR8TNESS».

В фильме будет рассказана история о стремлении Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Премьера состоится 4 февраля, в день, когда состоится Матч звезд НХЛ, в котором Овечкин примет участие.

Российский капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Гретцки (894).

10 комментариев

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Космический Котик
Да и трейлер уже вышел (мощь!) - https://www.youtube.com/watch?v=EG39Runyv0E
+5
0
+5
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kearyleary
Надо было про бога хоккея Остона МЭТЬЮЗА снимать, который идет на 70 шайб в этом году!!!!!!
0
-3
-3
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al77
Это к вопросу некоторых критиков что этот рекорд ничего не значит ни для кого кроме некоторых фанатов в России...
у них там шоу из этого похлеще нашего.
+11
-1
+10
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luwill
Ответ ЛексЛютый
Зарегался для сочнейшего комментария!
Ответил для сочнейших плюсиков)
+1
-3
-2
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Оскар Муравьев
Еще долго шубскому догонять может даже в 26 году а уже фильм отсняли
+1
-9
-8
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monah
Вот это величие
+7
-1
+6
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ЛексЛютый
Ответ luwill
Мда
Зарегался для сочнейшего комментария!
+15
0
+15
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ni
Ответ Mephi027
Ждём обзор на фильм от кинокритика Шмурнова
Не надо.
+7
0
+7
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luwill
Мда
+2
-5
-3
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Mephi027
Ждём обзор на фильм от кинокритика Шмурнова
+25
-3
+22
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