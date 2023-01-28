ESPN снял документальный фильм «GR8TNESS» про погоню Овечкина за рекордом Гретцки
ESPN снял документальный фильм про Александра Овечкина.
Картина получила название «GR8TNESS».
В фильме будет рассказана история о стремлении Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
Премьера состоится 4 февраля, в день, когда состоится Матч звезд НХЛ, в котором Овечкин примет участие.
Российский капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Гретцки (894).
у них там шоу из этого похлеще нашего.