Генменеджер «Нью-Джерси» о дедлайне: «Хотел бы добавить вингера для топ-6. И чтобы была возможность контроля после этого сезона»

Теги возможные переходы Нью-Джерси Сан-Хосе НХЛ Том Фицджералд Тимо Майер Хоккей

Генменеджер «Нью-Джерси» заявил, что на дедлайне хотел бы найти вингера для топ-6.

Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта. 

«Если будет возможно, я хотел бы добавить в состав вингера для топ-6. И предпочел бы, чтобы была возможность контролировать ситуацию с этим игроком после сезона. 

Я готов отказаться от некоторых активов, чтобы сделать это. Остается понять, на что это будет похоже», – сказал Том Фицджералд. 

Ранее сообщалось об интересе клуба к форварду «Сан-Хосе» Тимо Майеру. Швейцарец набрал 48 (28+20) очков в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Среднее игровое время – 19:57. Средняя зарплата 26-летнего хоккеиста по действующему до конца сезона соглашению составляет 6 миллионов долларов. При этом в 2023 году он может стать только ограниченно свободным агентом. 

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9 комментариев

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Rialto
Там Ковальчук свободен)
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Сергей Орлов
Кстати, и для Охотюка и для Мухамадуллина было бы неплохо, если их запихают в обменный пакет, пробиться в основу все равно шансов мало.
+1
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Александр Ковалёвский
Ответ Дима Миронов
Почему никто не говорит про Ларкина? Нса после сезона,Детроит все ещё не продлил его
Если речь конкретно про Нью-Джерси, то Ларкин центр, а у них топ-6 забит Хиширом и Хьюзом
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iron_m
Ответ Rogash 17
Интересно какая компенсация за Майера будет, предполагаю что в роде Топового проспекта + пик второго раунда 2023 + игрок основы
Только пик не второго, а первого раунда - вероятно, с правом для Хосе переноса на 2024, если в 2023 окажется слишком низким. Поскольку обмен будет явно вместе с подписанием, а это дороже. И да, у Сан-Хосе 50 контрактов, поэтому им тоже придётся что-то отдать в довесок.
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iron_m
Ответ Дима Миронов
Почему никто не говорит про Ларкина? Нса после сезона,Детроит все ещё не продлил его
Вы хотите об этом поговорить? Дилан - центр, а эта позиция в НДД закрыта с запасом.
+7
0
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Дима Миронов
Почему никто не говорит про Ларкина?
Нса после сезона,Детроит все ещё не продлил его
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-1
-1
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Rogash 17
Интересно какая компенсация за Майера будет, предполагаю что в роде Топового проспекта + пик второго раунда 2023 + игрок основы
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Шлёма Презерман
короче, нужен новый Тэйлор Холл.
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lil nazi
Фактически, напрямую говорит, что это будет Майер
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