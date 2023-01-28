Генменеджер «Нью-Джерси» о дедлайне: «Хотел бы добавить вингера для топ-6. И чтобы была возможность контроля после этого сезона»

Генменеджер « » заявил, что на дедлайне хотел бы найти вингера для топ-6.

Дедлайн в намечен на 3 марта.

«Если будет возможно, я хотел бы добавить в состав вингера для топ-6. И предпочел бы, чтобы была возможность контролировать ситуацию с этим игроком после сезона.

Я готов отказаться от некоторых активов, чтобы сделать это. Остается понять, на что это будет похоже», – сказал Том Фицджералд.

Ранее сообщалось об интересе клуба к форварду « » . Швейцарец набрал 48 (28+20) очков в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Среднее игровое время – 19:57. Средняя зарплата 26-летнего хоккеиста по действующему до конца сезона соглашению составляет 6 миллионов долларов. При этом в 2023 году он может стать только ограниченно свободным агентом.