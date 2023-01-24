Майер интересен «Рейнджерс» и «Нью-Джерси». «Сан-Хосе» готов разрешить другим клубам обсудить с игроком новый контракт
Несколько клубов НХЛ интересуются форвардом Тимо Майером.
В частности, в это число входят «Нью-Джерси» и «Рейнджерс». Но также есть еще несколько команд, которым интересен швейцарский нападающий «Сан-Хосе».
Ранее представитель хоккеиста говорил о том, что «Шаркс» не ведут переговоры с Майером о продлении контракта, поэтому вариант с обменом в другой клуб очень реалистичен.
Отмечается, что «Сан-Хосе» готов предоставить другим командам возможность вести переговоры с агентом Майера о подписании нового соглашения с игроком.
Майер набрал 47 (27+20) очков при полезности «минус 14» в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 19:57.
Средняя зарплата 26-летнего хоккеиста по истекающему в конце сезона соглашению составляет шесть миллионов долларов.
Вот кого нужно было давно скидывать любыми способами с удержанием части зп,но там у игрока ещё и весёлый пункт в контракте - он может вето на обмен наложить( И если кого и обменивать сейчас,так это Карлссона,который лучший свой сезон за последние годы проводит…а Майера надо продлевать с объяснением перспектив команды на ближайшие годы((((