Майер интересен «Рейнджерс» и «Нью-Джерси». «Сан-Хосе» готов разрешить другим клубам обсудить с игроком новый контракт

Несколько клубов НХЛ интересуются форвардом .

В частности, в это число входят « » и « ». Но также есть еще несколько команд, которым интересен швейцарский нападающий « ».

Ранее представитель хоккеиста говорил о том, что «Шаркс» не ведут переговоры с Майером о продлении контракта, поэтому вариант с обменом в другой клуб очень реалистичен.

Отмечается, что «Сан-Хосе» готов предоставить другим командам возможность вести переговоры с агентом Майера о подписании нового соглашения с игроком.

Майер набрал 47 (27+20) очков при полезности «минус 14» в 48 матчах регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 19:57.

Средняя зарплата 26-летнего хоккеиста по истекающему в конце сезона соглашению составляет шесть миллионов долларов.