Майер интересен «Рейнджерс» и «Нью-Джерси». «Сан-Хосе» готов разрешить другим клубам обсудить с игроком новый контракт

Теги возможные переходы Нью-Джерси Рейнджерс Сан-Хосе НХЛ Тимо Майер Хоккей

Несколько клубов НХЛ интересуются форвардом Тимо Майером.

В частности, в это число входят «Нью-Джерси» и «Рейнджерс». Но также есть еще несколько команд, которым интересен швейцарский нападающий «Сан-Хосе».

Ранее представитель хоккеиста говорил о том, что «Шаркс» не ведут переговоры с Майером о продлении контракта, поэтому вариант с обменом в другой клуб очень реалистичен.

Отмечается, что «Сан-Хосе» готов предоставить другим командам возможность вести переговоры с агентом Майера о подписании нового соглашения с игроком.

Майер набрал 47 (27+20) очков при полезности «минус 14» в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 19:57.

Средняя зарплата 26-летнего хоккеиста по истекающему в конце сезона соглашению составляет шесть миллионов долларов.

11 комментариев

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Zomourning33
Ответ АКУЛА
Почему?Майер отличный игрок.Каждый сезон показывает хорошие результаты.Я считаю что он стоит своих денег.Может не 8 конечно.6 он отыгрывает на мой взгляд
Болди за 7 ,а Тимо за 6?
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ Sergej M-S
Лучше бы не подписывали Власика на такие деньги и на столько лет( Вот кого нужно было давно скидывать любыми способами с удержанием части зп,но там у игрока ещё и весёлый пункт в контракте - он может вето на обмен наложить( И если кого и обменивать сейчас,так это Карлссона,который лучший свой сезон за последние годы проводит…а Майера надо продлевать с объяснением перспектив команды на ближайшие годы((((
Единственная перспектива у них это нырок за Бедардом.
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Sergej M-S
Ответ АКУЛА
Я в (восторге).Чудо генмен который топит команду на пару с чудо коучем.Решили на долгие годы потопить команду.Развалить единственное что осталось,костяк команды👏🏻От Кутюра и Гертла видимо тоже избавятся🤦А ведь была отличная команда.Теперь в лучшем случае лет 5 ждать пока придут грамотные люди в руководство и возрадят прежний уровень😥
Не сыпь соль на рану а…и так тошно от таких новостей 😞
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Sergej M-S
Ответ Mikita Zakharau
Согласен, лучше бы Хертла скинули в прошлом году. Жаль терять Тимо. Свою $10ку он получит на рынке, топ форвард.
Лучше бы не подписывали Власика на такие деньги и на столько лет(
Вот кого нужно было давно скидывать любыми способами с удержанием части зп,но там у игрока ещё и весёлый пункт в контракте - он может вето на обмен наложить( И если кого и обменивать сейчас,так это Карлссона,который лучший свой сезон за последние годы проводит…а Майера надо продлевать с объяснением перспектив команды на ближайшие годы((((
+2
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+2
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Mikita Zakharau
Ответ Sergej M-S
Сан-Хосе теряет лучшего игрока…единственного кто забивал кому угодно вне зависимости каким ростером располагали акулы из года в год(((((((((((((((
Согласен, лучше бы Хертла скинули в прошлом году. Жаль терять Тимо. Свою $10ку он получит на рынке, топ форвард.
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АКУЛА
Ответ Макс
Будет просить в районе 8. Кто согласится будет потом мучаться, имхо
Почему?Майер отличный игрок.Каждый сезон показывает хорошие результаты.Я считаю что он стоит своих денег.Может не 8 конечно.6 он отыгрывает на мой взгляд
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АКУЛА
Я в (восторге).Чудо генмен который топит команду на пару с чудо коучем.Решили на долгие годы потопить команду.Развалить единственное что осталось,костяк команды👏🏻От Кутюра и Гертла видимо тоже избавятся🤦А ведь была отличная команда.Теперь в лучшем случае лет 5 ждать пока придут грамотные люди в руководство и возрадят прежний уровень😥
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
37old
Акулы с таким составом (если еще и Карлссона трейданут) могут года 3-4 танковать. У них мертвый контракт Власика и за Бернса с Джонсом в сумме 13 млн выходит. Долгосрочные и дорогие игроки без надобности.
+9
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+9
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Макс
Будет просить в районе 8. Кто согласится будет потом мучаться, имхо
+7
0
+7
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progexpNN
Рейнджерс нужнее... Да и отдать есть много кого.
+2
-1
+1
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Sergej M-S
Сан-Хосе теряет лучшего игрока…единственного кто забивал кому угодно вне зависимости каким ростером располагали акулы из года в год(((((((((((((((
+15
0
+15
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