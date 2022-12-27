Данис Зарипов: «У меня был неплохой старт, но запрет на нагрузки подкосил позитивно-спортивный настрой. Думаю, Билялетдинов доверит хотя бы несколько игр»

дал комментарий о назначении на пост главного тренера «Ак Барса».

«Это специалист, который, как мы все понимаем, знает толк в любых нюансах. Все ребята готовы выровнять ситуацию, улучшить ее, выиграть.

Но все мы понимаем, что осталась половина чемпионата, времени не так много, но тем и интересней будет.

По себе скажу, что у меня был неплохой старт чемпионата, когда физически чувствовал себя неплохо. Только вышел с больничного, когда я из-за гриппа неделю провел на карантине, врачи запретили нагрузки, и этот момент подкосил позитивно-спортивный настрой.

Сейчас приступил к тренировкам, постараюсь набрать оптимальную форму. Я был вместе с командой, получил немного этих эмоций, и надеюсь, что с каждым днем буду набирать обороты, собирать мешок заряда и ждать своего шанса.

Думаю, как буду готов, Зинэтула Хайдярович, несомненно, обратит внимание и доверит хотя бы несколько игр, чтобы была возможность проявить себя и доказать, что я достоин места в составе», – сказал нападающий « ».

Зарипов набрал 3 (0+3) очка в 14 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. 41-летний нападающий не играет с 21 ноября.