Зарипов, вероятно, больше не сыграет за «Ак Барс» в этом сезоне. Данису не предложат новый контракт

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Алексей Шевченко Хоккей

«Ак Барс», судя по всему, не рассчитывает на Даниса Зарипова в этом сезоне.

Алексей Шевченко сообщил, что 41-летний нападающий, вероятно, больше не сыграет в текущем Фонбет чемпионата КХЛ.

«Только если какой-нибудь формальный прощальный матч», – добавил журналист.

Шевченко также написал о том, что казанский клуб не предложит Зарипову контракт на следующий сезон в качестве игрока.

Форвард не играл в официальных матчах с 21 ноября прошлого года. На счету Зарипова 3 (0+3) очка в 14 матчах сезона при показателе полезности «минус 6».

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15 комментариев

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Жарко Паспаль
Ответ Dr Gonzo
Ничего себе. Без Зиновьева Данис выиграл 5 кубков. Без Морозова 3. А сдал он много позже ззм. Когда ему 40 лет стукнуло. Ну как бы мало кто в таком возрасте сохраняет свой уровень. В КХЛ я таких примеров не помню.
C 2010 года, Казань взяла 1 кубок, за 12 лет, а у тебя и Зарипана понтов больше чем у Кросби. В этом году тоже не возьмут, несмотря на неограниченный бюджет...РадуШипаВойновы....
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-1
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Сергей Кузнецов
Странно. Молодой, перспективный...опять гнобят молодежь...
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Жарко Паспаль
Зарипан аут. Последние годы татарское позорище.
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2vdhrvmmzf
Ответ мик джагер
Было ошибкой, подписать его после Магнитки.
Ошибкой было продления контракта с ним на этот и прошлый мезоны
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Виталий Желтоусов
Нужно вовремя уходить. В том числе и легендам.
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+4
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marshal .masha
Ответ Неоновый Демон
Сколько можно играть то ? Ладно если бы была польза , но так занимает место , получает зарплату. Дай дорогу молодым , зачем просиживать штаны ,ждать пока попрут
Он давно уже не играет, только деньги получает)
+3
-2
+1
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dosatuy
Так может уже и хватит, дяденька ведь уже
0
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Dr Gonzo
Ответ PavelPro
Без Морозова и Зиновьева сильно сдал. Решение АкБарса разумное
Ничего себе. Без Зиновьева Данис выиграл 5 кубков. Без Морозова 3. А сдал он много позже ззм. Когда ему 40 лет стукнуло. Ну как бы мало кто в таком возрасте сохраняет свой уровень. В КХЛ я таких примеров не помню.
+12
-3
+9
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Dr Gonzo
Ответ мик джагер
Было ошибкой, подписать его после Магнитки.
А ничего так, что титул выиграли, причем Данис сыграл в том плей-офф важную роль?
+7
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+4
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мик джагер
Было ошибкой, подписать его после Магнитки.
+2
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-1
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marshal .masha
Ответ Марат Каримуллин
Бил вернулся)
Тут и без Била было всё понятно и уже не в этом году)
+2
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PavelPro
Без Морозова и Зиновьева сильно сдал. Решение АкБарса разумное
+4
-10
-6
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Alek88
в ммг, конечно, мог бы дальше штамповать голы, если бы не перешел в аб
+4
-9
-5
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Неоновый Демон
Сколько можно играть то ? Ладно если бы была польза , но так занимает место , получает зарплату. Дай дорогу молодым , зачем просиживать штаны ,ждать пока попрут
+27
-3
+24
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Марат Каримуллин
Бил вернулся)
+2
-2
0
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