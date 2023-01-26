Зарипов, вероятно, больше не сыграет за «Ак Барс» в этом сезоне. Данису не предложат новый контракт

« », судя по всему, не рассчитывает на в этом сезоне.

Алексей Шевченко сообщил, что 41-летний нападающий, вероятно, больше не сыграет в текущем Фонбет чемпионата .

«Только если какой-нибудь формальный прощальный матч», – добавил журналист.

Шевченко также написал о том, что казанский клуб не предложит Зарипову контракт на следующий сезон в качестве игрока.

Форвард не играл в официальных матчах с 21 ноября прошлого года. На счету Зарипова 3 (0+3) очка в 14 матчах сезона при показателе полезности «минус 6».