Зарипов, вероятно, больше не сыграет за «Ак Барс» в этом сезоне. Данису не предложат новый контракт
«Ак Барс», судя по всему, не рассчитывает на Даниса Зарипова в этом сезоне.
Алексей Шевченко сообщил, что 41-летний нападающий, вероятно, больше не сыграет в текущем Фонбет чемпионата КХЛ.
«Только если какой-нибудь формальный прощальный матч», – добавил журналист.
Шевченко также написал о том, что казанский клуб не предложит Зарипову контракт на следующий сезон в качестве игрока.
Форвард не играл в официальных матчах с 21 ноября прошлого года. На счету Зарипова 3 (0+3) очка в 14 матчах сезона при показателе полезности «минус 6».
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