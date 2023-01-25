Буцаев об 1:3 от «Локомотива»: «В актив «Витязю» можно занести лишь третий период»

Теги Локомотив Витязь Вячеслав Буцаев КХЛ Хоккей

Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:3).

«В первых двух периодах мы создавали недостаточно проблем для обороны соперника. В актив нам можно занести лишь третий период, когда мы стали правильно действовать. Команда заиграла более агрессивно, стала цепляться за шайбу в чужой зоне.

Почему не выходил Яровой в третьем периоде? Его игра нас не устроила. Молодым ребятам свойственно играть нестабильно. Соперники были помощнее, Яровому не хватило мощи», – сказал Вячеслав Буцаев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий