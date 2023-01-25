Буцаев об 1:3 от «Локомотива»: «В актив «Витязю» можно занести лишь третий период»
Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:3).
«В первых двух периодах мы создавали недостаточно проблем для обороны соперника. В актив нам можно занести лишь третий период, когда мы стали правильно действовать. Команда заиграла более агрессивно, стала цепляться за шайбу в чужой зоне.
Почему не выходил Яровой в третьем периоде? Его игра нас не устроила. Молодым ребятам свойственно играть нестабильно. Соперники были помощнее, Яровому не хватило мощи», – сказал Вячеслав Буцаев.
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