Буцаев об 1:3 от «Локомотива»: «В актив «Витязю» можно занести лишь третий период»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:3).

«В первых двух периодах мы создавали недостаточно проблем для обороны соперника. В актив нам можно занести лишь третий период, когда мы стали правильно действовать. Команда заиграла более агрессивно, стала цепляться за шайбу в чужой зоне.

Почему не выходил Яровой в третьем периоде? Его игра нас не устроила. Молодым ребятам свойственно играть нестабильно. Соперники были помощнее, Яровому не хватило мощи», – сказал .