Федоров после 1:3 от СКА: «Когда из звена выпадает один нападающий, то звену сложно играть все 60 минут. ЦСКА сыграл слишком просто»

поделился мнением после поражения от СКА со счетом 1:3.

«СКА – с победой. Хорошая игра в их исполнении. Говоря о своей команде, скажу, что когда из звена выпадает один нападающий, то этому звену сложно играть все 60 минут.

Игра у нас получилась волнами. Не скажу, что мы испытывали какие‑то проблемы. Не дожали свои моменты и комбинации, сыграли слишком просто.

Про удаления говорить не буду. Они были, есть и будут.

Психология – это одна из составляющих, над которой работаем не только мы, но и все команды в лиге. Сезон не совсем обычный, не совсем понятный. Без гибкости и огонька сложно что‑то реализовать в сегодняшнем быстром хоккее с маленькими площадками.

Наши парни прекрасно понимают, чего им не хватило. Мы немного поговорили после игры, адресовали свои тренерские взгляды на ситуацию.

Я понимаю, что меня лично команда услышала, но результат нас не устраивает.

Мы сделаем выводы. Может быть, поменяем тренировочный процесс. Мы расстроены, считаем, что должны были сыграть лучше. Но, как говорит мой наставник, результат на табло», – сказал главный тренер .