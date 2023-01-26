Клим Костин: «Уже хотел ехать в «Авангард», как вдруг звонит агент: «Генменеджер «Эдмонтона» набрал, хотят дать тебе шанс»

Теги Авангард Эдмонтон Кен Холланд НХЛ КХЛ Пол Теофанос Матч ТВ Клим Костин Дмитрий Саморуков Хоккей

Клим Костин рассказал, как планировал возвращение в «Авангард» до перехода в «Эдмонтон».

– Как вы попали в «Эдмонтон»?

– Меня на драфте отказов никто не взял. Когда об этом услышал, то начал рассматривать варианты, чтобы вернуться в КХЛ. Потому что не был больше готов играть в АХЛ, куда меня отправляли. Там уже достаточно наигрался.

Несколько дней сидел дома в Сент-Луисе. Позвонил своему агенту Полу Теофаносу: «Ну, что будем делать?» Я был на грани того, чтобы вернуться в Россию. Уже отцу набрал: «Папа, я что-то устал. Так много сил отдал, так долго мы боролись… Теперь хочу домой».

И все, с «Авангардом» связались, уже хотел поехать в Омск.

Но вдруг в какой-то момент мне звонит Пол: «Мне набрал генменеджер «Ойлерс» Кен Холланд. Они хотят дать тебе шанс и посмотреть, воспользуешься ли ты им. Они в тебе заинтересованы. Если ты даешь согласие и останешься у них, то «Эдмонтон» сделает обмен».

– И вы согласились.

– Не сразу. Потому что нужно было на первое время все равно поехать в АХЛ. Провести там две-три недели, пока мне делают канадскую визу.

И мне так не хотелось в АХЛ этот ехать! Поэтому взял еще день на раздумья. Поговорил с мамой и папой, с сестрой. Услышал их мнение, и они в один голос мне сказали: «Раз уж столько мы боролись, то стоит попробовать».

Перезвонил Полу: «Хорошо, давай». Потом состоялся обмен. Пишу сообщение своему другу Диме Саморукову, он играет в системе «Эдмонтона»: «Сэмми, я еду к тебе, братуха!» Он мне отвечает: «А я в другую сторону еду, братан!»

– В смысле?

– Нас друг на друга обменяли. Блин, запереживал сильно. Русских теперь нет в команде, и даже в «Бейкерсфилде» не было знакомых, с кем я раньше играл в АХЛ.

Это на меня давило, не знал, чего ждать. Мой первый обмен в Северной Америке. Как меня примут в новой команде? Чего ждать? Но в итоге все сложилось замечательно, – сказал нападающий «Ойлерс».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nomer22
Успехов Климу, помним как ты помог Аве. Навсегда запомню твои сумасшедшие (по-хорошему) глаза, выбегающие со скамейки штрафников, когда дед в овертайме 4 матча забил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Огюст
Клим теперь твоя успешная карьера в НХЛ зависит только от тебя ! Паши и не ленись -успеха тебе !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Маслов
Да в Авангарде Клим бы пригодился .
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Капитан.
Удачи тебе Клим, пусть всё у тебя получится!
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий