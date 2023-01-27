Семенов о том, что изменилось в «Ак Барсе» при Билялетдинове: «Исправляем свою игру. Сейчас очень важный отрезок, прислушиваемся к тому, что говорят тренеры»

подвел итоги матча с « » (3:2 ОТ).

– Получилась боевая игра, одержали победу, взяли очень важные для нас два очка.

– Расскажите о своей шайбе в меньшинстве.

– Если есть шанс убежать в контратаку в меньшинстве, то почему бы им не воспользоваться? Получилось забить гол, это придало импульс команде. К сожалению, в третьем периоде пропустили шайбу, но ничего страшного, гнули свою линию.

– Главный тренер что-то сказал вам после этого гола?

– Нет. В игре нужно быть сконцентрированным, держать эмоции в себе, все отдавать на льду.

– В овертайме вы тоже приняли нестандартное решение.

– Почему нестандартное? Хоккеисты «Магнитки» были отыграны, мы остались «3 в 1». Перехватили шайбу, поехали атаковать, поэтому забили гол.

– Что изменилось в команде за месяц работы ?

– Мы исправляем ту ситуацию, которая сложилась на старте сезона. Исправляем свою игру. Сейчас очень важный отрезок, осталось немного игр до плей-офф. Мы прислушиваемся к тому, что говорят тренеры, стараемся по максимуму выполнять задание. Все отдаются каждую смену, все бьются друг за друга, только так мы можем оказаться на вершине, – сказал нападающий « ».