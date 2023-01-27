Семенов о том, что изменилось в «Ак Барсе» при Билялетдинове: «Исправляем свою игру. Сейчас очень важный отрезок, прислушиваемся к тому, что говорят тренеры»

Теги Ак Барс Металлург Мг Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кирилл Семенов Хоккей

Кирилл Семенов подвел итоги матча с «Металлургом» (3:2 ОТ).

– Получилась боевая игра, одержали победу, взяли очень важные для нас два очка.

– Расскажите о своей шайбе в меньшинстве.

– Если есть шанс убежать в контратаку в меньшинстве, то почему бы им не воспользоваться? Получилось забить гол, это придало импульс команде. К сожалению, в третьем периоде пропустили шайбу, но ничего страшного, гнули свою линию.

– Главный тренер что-то сказал вам после этого гола?

– Нет. В игре нужно быть сконцентрированным, держать эмоции в себе, все отдавать на льду.

– В овертайме вы тоже приняли нестандартное решение.

– Почему нестандартное? Хоккеисты «Магнитки» были отыграны, мы остались «3 в 1». Перехватили шайбу, поехали атаковать, поэтому забили гол.

– Что изменилось в команде за месяц работы Зинэтулы Билялетдинова?

– Мы исправляем ту ситуацию, которая сложилась на старте сезона. Исправляем свою игру. Сейчас очень важный отрезок, осталось немного игр до плей-офф. Мы прислушиваемся к тому, что говорят тренеры, стараемся по максимуму выполнять задание. Все отдаются каждую смену, все бьются друг за друга, только так мы можем оказаться на вершине, – сказал нападающий «Ак Барса».

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1 комментарий

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Волк16
Кирюха, играешь плохо, но за сегодня спасибо!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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