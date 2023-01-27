Журавлев о проблемах в АХЛ из-за языкового барьера: «Они говорят очень быстро, соединяют слова, порой вообще ничего не понятно»

прокомментировал свое возвращение в «Ак Барс» из системы « ».

– Когда вы впервые задумались о том, что хотите вернуться в «Ак Барс»?

– Где-то в середине ноября. Месяц сезона в прошел, и я начал думать, что хочу вернуться в Казань.

– Что стало триггером?

– Много моментов. Жизненная ситуация заставила вернуться домой. И хоккейная ситуация тоже повлияла.

– В ноябре я общалась с Михаилом Мальцевым, он сказал, что вам тяжело в фарм-клубе, так как вы один русский, английского не знаете. Все так?

– Да, это очень сложно. Язык надо учить. Я занимался с репетиром, готовился, начал даже что-то понимать, но разговаривать все равно сложно. Пока думаешь, что сказать, уже другая ситуация пошла. На льду вообще надо все быстро говорить.

– Было сложно выходить играть и коммуницировать с партнерами?

– Да, в некоторых ситуациях было тяжело. Взять заготовки на вбрасываниях: тебе что-то говорят, а ты не понимаешь, что делать. В начале сезона вот так было. Потом уже освоился. Мне начали говорить по одному ключевому слову, чтобы я понимал.

– Не язык стал главной причиной возвращения?

– Язык, может быть, тоже. Много причин…

– Вы же поехали с женой, маленьким ребенком.

– Да, жена, маленький ребенок. Были трудности. Мы решили вернуться в Россию.

– Когда вы ехали, не думали, что будут проблемы из-за языкового барьера?

– Я потихоньку сам учил слова, занимался с репетиром. Но все равно, когда приезжаешь, то понимаешь, что всегда этого недостаточно. Они разговаривают очень быстро, соединяют слова, порой вообще ничего не понятно. Пока вслушиваешься и поймешь, на другую тему начнут говорить, – сказал защитник « ».