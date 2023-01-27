Мэттьюс пропустит минимум три недели из-за травмы колена
Остон Мэттьюс получил травму в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ).
Нападающий «Торонто» пропустит минимум три недели из-за растяжения связок колена.
В нынешнем сезоне НХЛ Мэттьюс провел 47 игр и набрал 53 (25+28) очка.
Прямо я бы сказал шикарный, ставящий его в ряд Великих
Он пока до Великих не наиграл никак командный игрок ,ни индивидуально
Пусть играет, а там видно будет
Имхо, его потолок это 700 шайб, 750 в лучшем случае.
Интересно, что Хольмберг получит время во втором звене, Киф сделал шведскую тройку Ярнкрук - Хольмберг - Нюла. Вот такой прорывной сезон для выбранного в 6 раунде нападающего. После отличной игры в шведском чемпионате смог закрепиться в Торонто как полноправный игрок основы.