Мэттьюс пропустит минимум три недели из-за травмы колена

Теги травмы Торонто НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс получил травму в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Нападающий «Торонто» пропустит минимум три недели из-за растяжения связок колена.

В нынешнем сезоне НХЛ Мэттьюс провел 47 игр и набрал 53 (25+28) очка.

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20 комментариев

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Сивуч
Ответ ermol@y
Огромный плюс ➕ тебе. 600-650 максимум, не удивлюсь если Конор больше стрельнёт по итогу
На вряд ли больше, скорость в любом случае закончится, да и организм у него не железный, как у Овечкина. Многие красиво идут в лучшие годы карьеры, но единицы в истории НХЛ добрались даже до 500 (27 человек), 12 - до 600, 5 человек - до 700. И только 3 до 800. А тут на сайте разводят мечты то про одного, то про другого на 100500 голов в карьере. Есть ведь объективная реальность. До 500-то проблематично добраться, не говоря уже о дальнейших рубежах. Дальше решают показатели здоровья, скорости, мотивации, уровня партнёров по команде.
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Самый адовый Крикун
Ответ Оскар Муравьев
Остон травмат уже пропустил игр на целый сезон
43 матча он пропустил пока в карьере. Ну ок, пропустит ещё 6-8, будет 50. Какой целый сезон?
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Костя Кот
Ответ ogent
Зато тебе не везёт......постоянно
Этот человек зодячий минус-мем
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j_jms
Ответ Суворов Антон
Кстати, там интересная игра намечается.. В Торонто.. Александра ПутинТим уже поджидают Канадские Украинцы.. Естественно выскажут все, что они о нем думают.. Так что, как постоянно пишет Пивасенин - Саня может и не сыграть..
канадские или "западенские" никому из православных ничего сказать не могут. И Путин тут никто. Это было и до него , и будет после. Так что не гундось.
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ermol@y
Ответ ottomann
Даже 750 это очень крутой потолок Прямо я бы сказал шикарный, ставящий его в ряд Великих Он пока до Великих не наиграл никак командный игрок ,ни индивидуально
Огромный плюс ➕ тебе. 600-650 максимум, не удивлюсь если Конор больше стрельнёт по итогу
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Оскар Муравьев
Остон травмат уже пропустил игр на целый сезон
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Суворов Антон
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ogent
Ответ Суворов Антон
Ты глянь как Вашингтонским везёт.. Так бы Остон в воскресенье им двушеку бы подарил..)
Зато тебе не везёт......постоянно
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grek087
О понеслось… Тут ещё кто-то рассуждает о 800+ от него. Никак вообще. Чтобы это было возможным, нужно здоровье как у быка, команда соответствующая на каждом этапе карьеры и хоть какие-то предпосылки. График неплохой конечно у него, но пока рано о чём-то говорить.
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ottomann
Ответ Stewee
Вот поэтому ему не догнать Овечкина. Почти в каждом сезоне пропускает минимум 10-15 игр. А что будет после 32-33 лет? Имхо, его потолок это 700 шайб, 750 в лучшем случае.
Даже 750 это очень крутой потолок
Прямо я бы сказал шикарный, ставящий его в ряд Великих

Он пока до Великих не наиграл никак командный игрок ,ни индивидуально
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bes_na_tatami
Ответ Stewee
Вот поэтому ему не догнать Овечкина. Почти в каждом сезоне пропускает минимум 10-15 игр. А что будет после 32-33 лет? Имхо, его потолок это 700 шайб, 750 в лучшем случае.
О 700 и 750 можно рассуждать, когда есть уже 500.
Пусть играет, а там видно будет
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Суворов Антон
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Андрей Привалов
Не критично, если к 19.02. к игре с Монреалем уже будет готов, то пропустит всего 6 игр, благо есть перерыв на матч всех звезд
+4
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Stewee
Вот поэтому ему не догнать Овечкина. Почти в каждом сезоне пропускает минимум 10-15 игр. А что будет после 32-33 лет?
Имхо, его потолок это 700 шайб, 750 в лучшем случае.
+11
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Великий Кукурузо
Ну главное плов, надеюсь восстановится🤔
0
-3
-3
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ni
По ходу с травмой и играл!
0
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Rialto
Вардан нашаманил
0
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HOCKEYFAN13
Здоровья…
+1
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Иван Павлов
Всю регулярку не покидает ощущение, что он играет с каким-то повреждением. С последними остатками надежд на 50 шайб в этом сезоне придётся попрощаться, но это на самом деле не имеет значения - в плей-офф его игра будет гораздо нужнее, тем более опять с Тампой схлестнёмся. Сейчас Мэттьюс особо много матчей не пропустит, так как будет перерыв на МВЗ.

Интересно, что Хольмберг получит время во втором звене, Киф сделал шведскую тройку Ярнкрук - Хольмберг - Нюла. Вот такой прорывной сезон для выбранного в 6 раунде нападающего. После отличной игры в шведском чемпионате смог закрепиться в Торонто как полноправный игрок основы.
+7
-2
+5
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йозе марино
Не его сезон..
+13
0
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