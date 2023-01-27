Мэттьюс пропустит минимум три недели из-за травмы колена

получил травму в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Нападающий « » пропустит минимум три недели из-за растяжения связок колена.

В нынешнем сезоне НХЛ Мэттьюс провел 47 игр и набрал 53 (25+28) очка.