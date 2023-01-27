«Трактор» проиграл 4 из 5 последних матчей

Теги Трактор КХЛ Барыс Анвар Гатиятулин Хоккей

«Трактор» уступил «Барысу» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертое поражение команды тренера Анвара Гатиятулина в пяти последних играх.

На этом отрезке «Трактор» также уступил «Витязю» (3:4 Б), «Барысу» (2:3 ОТ) и «Ак Барсу» (1:4).

На данный момент клуб занимает последнее место в таблице Востока, набрав 54 очка после 56 игр.

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18 комментариев

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Создан в СССР
Ответ Анна
Симуляции у Калинина точно не было. Так что не надо кричать нашему игроку симулянт. Вас это не красит
А я разве говорил про симуляцию 😳? Если Вы внимательно читали то, что я писал, то увидили бы- я подтвердил, удар по лицу был. Ну в этом есть ещё и вина Калинина, зачем применять силовой подъезжая сзади? Как-то подленько это, ну и соответственно моментальная карма.
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Анна
Ответ Создан в СССР
Конечно держал. А Вы хотите сказать что она сама прилипла? Совать туда клюшку конечно не нужно, но и держать- это нарушение. Там было всё на тоненького и если бы игрок Барыса начал клюшку вытягивать, то игрок Трактора мог "подиграть" и уже удалили бы Барыс. Так что здесь 100% нарушение. По поводу Калинина- с этого сезона изменилось правило "если игрок бил по шайбе и после этого попадает по лицу, то это не считается нарушением". Но и перед тем, как Калинин получил клюшкой, он провёл силовой приём и игрока Барыса немного развернуло. Пересмотрите ещё раз внимательно этот момент.
Симуляции у Калинина точно не было. Так что не надо кричать нашему игроку симулянт. Вас это не красит
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Создан в СССР
Ответ Анна
Вы хотите сказать он клюшку держал? Или Калинину не попали клюшкой?
Конечно держал. А Вы хотите сказать что она сама прилипла?
Совать туда клюшку конечно не нужно, но и держать- это нарушение. Там было всё на тоненького и если бы игрок Барыса начал клюшку вытягивать, то игрок Трактора мог "подиграть" и уже удалили бы Барыс. Так что здесь 100% нарушение.
По поводу Калинина- с этого сезона изменилось правило "если игрок бил по шайбе и после этого попадает по лицу, то это не считается нарушением". Но и перед тем, как Калинин получил клюшкой, он провёл силовой приём и игрока Барыса немного развернуло. Пересмотрите ещё раз внимательно этот момент.
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Анна
Ответ Создан в СССР
На нарушения нужно смотреть с нейтральной позиции, тогда не будет вам смешно, а будет понятно.
Вы хотите сказать он клюшку держал? Или Калинину не попали клюшкой?
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Создан в СССР
Ответ Анна
Про Котлеревского и Калинина. Смешно.
На нарушения нужно смотреть с нейтральной позиции, тогда не будет вам смешно, а будет понятно.
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Создан в СССР
Ответ Crosby174
Один, придумав удаление Колтяревского.
А задержки клюшки разве небыло? Вы как дети малые.
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Создан в СССР
Ответ Анна
Обидно. Блажиевского когда не будет. Реализация слабовата. Судьи красавцы всё сломали.
Интересно 🤔, что там судьи сломали?
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Лесник
Р
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Анна
Ответ Brazil Barys
Что судьи сломали? Два гола забили в большинстве.
Про Котлеревского и Калинина. Смешно.
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Владимир
Теперь мы точно мимо... Все конкуренты бъются за восьмёрку!! Даже Амур с ЦСКА на последних минутах проиграл!! Точно не надо было кубок губернатора выигрывать!!
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Crosby174
Ответ Brazil Barys
Что судьи сломали? Два гола забили в большинстве.
Один, придумав удаление Колтяревского.
+1
0
+1
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Brazil Barys
Ответ Анна
Обидно. Блажиевского когда не будет. Реализация слабовата. Судьи красавцы всё сломали.
Что судьи сломали? Два гола забили в большинстве.
0
-1
-1
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Lahtenpohia
Ответ Sergey2517
А Анвар Рафаилович что то пишет и пишет и пишет…
Все никак не напишет заявление на увольнение...
+4
0
+4
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fort410
Ответ Sergey2517
А Анвар Рафаилович что то пишет и пишет и пишет…
Тезисы готовит для интервью,команда на дне,а сказать в оправдание что - то надо....😏
+4
0
+4
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Sergey2517
А Анвар Рафаилович что то пишет и пишет и пишет…
+4
0
+4
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Анатолий Чавыкин
Ответ Анна
Обидно. Блажиевского когда не будет. Реализация слабовата. Судьи красавцы всё сломали.
Самим надо иметь желание играть,тогда и полосатые по боку.Один БЛАЖИК сколько косячит,тренеры в глаза что-ли долбятся,ну не желает он играть.Котляревского держали на поводке,зато бесполезный Хохряков всегда в составе.
+4
0
+4
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Анна
Обидно. Блажиевского когда не будет. Реализация слабовата. Судьи красавцы всё сломали.
+7
-2
+5
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Brazil Barys
Барыс 4 из 4.
+5
-2
+3
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