«Трактор» проиграл 4 из 5 последних матчей
«Трактор» уступил «Барысу» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это четвертое поражение команды тренера Анвара Гатиятулина в пяти последних играх.
На этом отрезке «Трактор» также уступил «Витязю» (3:4 Б), «Барысу» (2:3 ОТ) и «Ак Барсу» (1:4).
На данный момент клуб занимает последнее место в таблице Востока, набрав 54 очка после 56 игр.
Совать туда клюшку конечно не нужно, но и держать- это нарушение. Там было всё на тоненького и если бы игрок Барыса начал клюшку вытягивать, то игрок Трактора мог "подиграть" и уже удалили бы Барыс. Так что здесь 100% нарушение.
По поводу Калинина- с этого сезона изменилось правило "если игрок бил по шайбе и после этого попадает по лицу, то это не считается нарушением". Но и перед тем, как Калинин получил клюшкой, он провёл силовой приём и игрока Барыса немного развернуло. Пересмотрите ещё раз внимательно этот момент.