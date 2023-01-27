«Трактор» проиграл 4 из 5 последних матчей

«Трактор» уступил « » (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертое поражение команды тренера в пяти последних играх.

На этом отрезке « » также уступил «Витязю» (3:4 Б), «Барысу» (2:3 ОТ) и «Ак Барсу» (1:4).

На данный момент клуб занимает последнее место в таблице Востока, набрав 54 очка после 56 игр.