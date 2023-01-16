Журавлев получит 20 млн рублей в следующем сезоне по контракту с «Ак Барсом», через сезон – 23 млн

Теги Ак Барс КХЛ Даниил Журавлев Спорт-Экспресс Хоккей

Стала известна зарплата Даниила Журавлева по контракту с «Ак Барсом».

В январе хоккеист подписал соглашение с казанским клубом до 2025 года.

Оклад 22-летнего хоккеиста в следующем сезоне составит 20 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 – 23 миллиона рублей в год, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Журавлев набрал 1 (0+1) балл за результативность в 8 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. По ходу сезона хоккеист вернулся в «Ак Барс» из системы «Колорадо».

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