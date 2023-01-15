Журавлев о пребывании в системе «Колорадо»: «Съездил, посмотрел, какой‑то опыт набрал. Ни о чем не жалею, было много причин, почему вернулся»

Теги Ак Барс Колорадо АХЛ Даниил Журавлев Колорадо Иглс Хоккей

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев не жалеет, что вернулся в Казань из Северной Америки. 

– Как проходит адаптация после АХЛ?

– Потихоньку вкатываюсь. Новые требования, стараюсь выполнять все. Ребята и тренеры хорошо приняли. Все нормально в этом плане.

– Что скажете об этапе в Северной Америке? Уезжали на двухлетний контракт новичка в «Колорадо».

– Съездил, посмотрел. Какой‑то опыт набрал. Ни о чем не жалею. Рад вернуться в Казань.

– Многие удивились столь раннему возвращению…

– Бывают разные ситуации в жизни. Я стараюсь не обращать внимания.

– Это возвращение по хоккейным причинам?

– Было много причин, почему вернулся. Я ни о чем не жалею.

– Переподписали контракт, какие впечатления? Почему такой срок?

– Только положительные. Договорились с руководством на два года, а там как пойдет, как буду прогрессировать. Мне в Казани очень нравится, считаю, это мой второй дом, – сказал Журавлев. 

Журавлев о «Колорадо»: «Ничего страшного, если в первый год спустят в АХЛ. Это только на пользу пойдет. Буду играть, стиснув зубы, доказывать»

3 комментария

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Art Ebosh
Поймал дизмораль от своей же беспомощности на уровне НХЛ. Не ты первый, не бы последний.
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Илья Илья
Потому что уровнем ниже, так сказать дно для нхл
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Волк16
какой опыт? хуже только стал играть! сразу говорили, что не надо ему туда лететь...ну мастерства же не было, какая НХЛ?
+7
0
+7
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