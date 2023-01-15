Журавлев о пребывании в системе «Колорадо»: «Съездил, посмотрел, какой‑то опыт набрал. Ни о чем не жалею, было много причин, почему вернулся»
Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев не жалеет, что вернулся в Казань из Северной Америки.
– Как проходит адаптация после АХЛ?
– Потихоньку вкатываюсь. Новые требования, стараюсь выполнять все. Ребята и тренеры хорошо приняли. Все нормально в этом плане.
– Что скажете об этапе в Северной Америке? Уезжали на двухлетний контракт новичка в «Колорадо».
– Съездил, посмотрел. Какой‑то опыт набрал. Ни о чем не жалею. Рад вернуться в Казань.
– Многие удивились столь раннему возвращению…
– Бывают разные ситуации в жизни. Я стараюсь не обращать внимания.
– Это возвращение по хоккейным причинам?
– Было много причин, почему вернулся. Я ни о чем не жалею.
– Переподписали контракт, какие впечатления? Почему такой срок?
– Только положительные. Договорились с руководством на два года, а там как пойдет, как буду прогрессировать. Мне в Казани очень нравится, считаю, это мой второй дом, – сказал Журавлев.
Журавлев о «Колорадо»: «Ничего страшного, если в первый год спустят в АХЛ. Это только на пользу пойдет. Буду играть, стиснув зубы, доказывать»
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