Журавлев о пребывании в системе «Колорадо»: «Съездил, посмотрел, какой‑то опыт набрал. Ни о чем не жалею, было много причин, почему вернулся»

Защитник « » не жалеет, что вернулся в Казань из Северной Америки.

– Как проходит адаптация после ?

– Потихоньку вкатываюсь. Новые требования, стараюсь выполнять все. Ребята и тренеры хорошо приняли. Все нормально в этом плане.

– Что скажете об этапе в Северной Америке? Уезжали на двухлетний контракт новичка в « ».

– Съездил, посмотрел. Какой‑то опыт набрал. Ни о чем не жалею. Рад вернуться в Казань.

– Многие удивились столь раннему возвращению…

– Бывают разные ситуации в жизни. Я стараюсь не обращать внимания.

– Это возвращение по хоккейным причинам?

– Было много причин, почему вернулся. Я ни о чем не жалею.

– Переподписали контракт, какие впечатления? Почему такой срок?

– Только положительные. Договорились с руководством на два года, а там как пойдет, как буду прогрессировать. Мне в Казани очень нравится, считаю, это мой второй дом, – сказал Журавлев.

Журавлев о «Колорадо»: «Ничего страшного, если в первый год спустят в АХЛ. Это только на пользу пойдет. Буду играть, стиснув зубы, доказывать»