Журавлев об АХЛ: «Хороший там уровень, все бегут, у всех цель – НХЛ. Ни капли не был разочарован»
Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев считает, что в АХЛ хороший уровень хоккея.
22-летний игрок провел 14 матчей за «Колорадо Иглс», в которых набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 4». По ходу сезона он вернулся в Казань.
– АХЛ как лига вас разочаровала?
– Ни капли не разочарован. Там очень быстрый хоккей, все вперед, почти нет раскатов, шайбу получил - отдал вперед. Хороший там уровень, все бегут, у всех цель – НХЛ.
– Как вы там себя ощущали?
– У нас команда была среднего возраста. В коллективе чувствовал себя нормально, ребята старались со мной общаться. Понятно, что им тяжело было со мной говорить, так как у меня плохой английский.
– У Беднара очень интенсивные тренировки, даже пауз между упражнениями нет. В «Колорадо Иглс» было так же?
– Да. Мы все успевали сделать за минут 50-час. Очень быстро. Мне было непривычно. Интенсивность другая. Но там все играют в три пары. Даже на тренировках обычно шесть защитников, редко когда бывает восемь. Для меня это было в новинку, потом привык, – сказал игрок казанского клуба.
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