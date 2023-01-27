Защитник « » считает, что в хороший уровень хоккея.

22-летний игрок провел 14 матчей за «Колорадо Иглс», в которых набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 4». По ходу сезона он вернулся в Казань.

– АХЛ как лига вас разочаровала?

– Ни капли не разочарован. Там очень быстрый хоккей, все вперед, почти нет раскатов, шайбу получил - отдал вперед. Хороший там уровень, все бегут, у всех цель – .

– Как вы там себя ощущали?

– У нас команда была среднего возраста. В коллективе чувствовал себя нормально, ребята старались со мной общаться. Понятно, что им тяжело было со мной говорить, так как у меня плохой английский.

– У Беднара очень интенсивные тренировки, даже пауз между упражнениями нет. В « » было так же?

– Да. Мы все успевали сделать за минут 50-час. Очень быстро. Мне было непривычно. Интенсивность другая. Но там все играют в три пары. Даже на тренировках обычно шесть защитников, редко когда бывает восемь. Для меня это было в новинку, потом привык, – сказал игрок казанского клуба.