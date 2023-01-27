4 драки состоялись в игре «Миннесота» – «Филадельфия» (в том числе Ривс – Делорье). Из них 3 подряд – в середине 1-го периода

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4 драки состоялись в матче «Миннесота» – «Филадельфия».

«Уайлд» обыграли «Флайерс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Команды набрали по 28 минут штрафа, в том числе по 20 – за драки. 

На 10-й минуте краги сбросили Райан Ривс и Николя Делорье, чуть позже их примеру последовали Мэйсон Шоу и Уэйд Эллисон, а также Маркус Фолиньо и Зак Макьюэн. 

Во втором периоде свои силы испробовали Брэндон Дьюхэйм и Патрик Браун.

3 комментария

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Project2000
Молодцы! У меня на консольном хоккее драки шли на десерт в третьем периоде, а три в первом- если очень ненавистный соперник по сезону или настроение плохое))
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ dudkinrs82
Слились как сливы... Шоу и Эллисон и не драка вообще
Да норм Делорье отстоял) с Ривсом что-то большее извлечь сложно, тем более с габаритами Ника. Фолиньо чисто выиграл, Браун тоже молодец с бойцом Дюхэймом нормально себя показал
+2
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+2
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dudkinrs82
Слились как сливы...
Шоу и Эллисон и не драка вообще
+2
-2
0
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