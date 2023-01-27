4 драки состоялись в игре «Миннесота» – «Филадельфия» (в том числе Ривс – Делорье). Из них 3 подряд – в середине 1-го периода

4 драки состоялись в матче « » – « ».

«Уайлд» обыграли «Флайерс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате . Команды набрали по 28 минут штрафа, в том числе по 20 – за драки.

На 10-й минуте краги сбросили и , чуть позже их примеру последовали Мэйсон Шоу и Уэйд Эллисон, а также Маркус Фолиньо и Зак Макьюэн.

Во втором периоде свои силы испробовали Брэндон Дьюхэйм и Патрик Браун.