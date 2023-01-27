4 драки состоялись в игре «Миннесота» – «Филадельфия» (в том числе Ривс – Делорье). Из них 3 подряд – в середине 1-го периода
4 драки состоялись в матче «Миннесота» – «Филадельфия».
«Уайлд» обыграли «Флайерс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Команды набрали по 28 минут штрафа, в том числе по 20 – за драки.
На 10-й минуте краги сбросили Райан Ривс и Николя Делорье, чуть позже их примеру последовали Мэйсон Шоу и Уэйд Эллисон, а также Маркус Фолиньо и Зак Макьюэн.
Во втором периоде свои силы испробовали Брэндон Дьюхэйм и Патрик Браун.
Шоу и Эллисон и не драка вообще