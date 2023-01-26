Кривокрасов о том, в чем финская лига превосходит КХЛ: «Финны очень дисциплинированные, умеют подстраиваться под тренеров. Как солдаты!»

Сергей Кривокрасов считает, что в России хоккей динамичнее, чем в Финляндии.

Прошлый сезон Кривокрасов провел в финском «Юкурите» в должности ассистента главного тренера.

– «Юкурит» не самая богатая команда, но в прошлом сезоне вы заняли второе место в регулярном чемпионате. История чем-то напоминает нынешнюю « »?

– Уровень игроков другой. То, что было в «Юкурите» и сейчас в «Сибири» – это день и ночь. Хоть и говорят, что в Финляндии хорошая школа, в Новосибирске подобрались игроки намного сильнее.

Нам сезон пока удается. Ребята поймали колоссальную уверенность при игре в большинстве и это помогает в игре «5 на 5». Главное, что игроки играют каждый матч, несмотря на результат.

– С «Юкуритом» была такая же история?

– Не совсем. Начало сезона нам не удалось. Какое-то время хоккеисты привыкали к тренерам, но когда прошла притирка – мы почти перестали проигрывать.

– С «Юкуритом» все понятно, а топовые финские команды «Кярпят» и «Таппара» за что могли бы бороться в КХЛ?

– Я могу сказать только то, что хоккей в России динамичнее, жестче и уровень мастерства выше. Скорости совершенно иные. Участвуй наши клубы в Лиге чемпионов, они, безусловно, были бы фаворитами.

– А есть то, в чем финская лига все-таки превосходит ?

– Пожалуй, в плане дисциплины, выполнения задач. Финны очень дисциплинированные, работоспособные, исполнительные. Они умеют подстраиваться под тренеров. Как солдаты! – сказал тренер «Сибири».