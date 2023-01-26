Кривокрасов о том, в чем финская лига превосходит КХЛ: «Финны очень дисциплинированные, умеют подстраиваться под тренеров. Как солдаты!»

Теги Сибирь Сергей Кривокрасов чемпионат Финляндии Лига чемпионов КХЛ Хоккей

Сергей Кривокрасов считает, что в России хоккей динамичнее, чем в Финляндии.

Прошлый сезон Кривокрасов провел в финском «Юкурите» в должности ассистента главного тренера.

– «Юкурит» не самая богатая команда, но в прошлом сезоне вы заняли второе место в регулярном чемпионате. История чем-то напоминает нынешнюю «Сибирь»?

– Уровень игроков другой. То, что было в «Юкурите» и сейчас в «Сибири» – это день и ночь. Хоть и говорят, что в Финляндии хорошая школа, в Новосибирске подобрались игроки намного сильнее.

Нам сезон пока удается. Ребята поймали колоссальную уверенность при игре в большинстве и это помогает в игре «5 на 5». Главное, что игроки играют каждый матч, несмотря на результат.

– С «Юкуритом» была такая же история?

– Не совсем. Начало сезона нам не удалось. Какое-то время хоккеисты привыкали к тренерам, но когда прошла притирка – мы почти перестали проигрывать.

– С «Юкуритом» все понятно, а топовые финские команды «Кярпят» и «Таппара» за что могли бы бороться в КХЛ?

– Я могу сказать только то, что хоккей в России динамичнее, жестче и уровень мастерства выше. Скорости совершенно иные. Участвуй наши клубы в Лиге чемпионов, они, безусловно, были бы фаворитами.

– А есть то, в чем финская лига все-таки превосходит КХЛ?

– Пожалуй, в плане дисциплины, выполнения задач. Финны очень дисциплинированные, работоспособные, исполнительные. Они умеют подстраиваться под тренеров. Как солдаты! – сказал тренер «Сибири».

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4 комментария

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Cbj Fan
Ответ 4etlanin
Интересно у нас все специалисты с логикой не дружат? Сначала говорят, там детский и юношеский хоккей развит лучше, но по итогу лига там слабенькая, наши хоккеисты выше классом, игра динамичнее... Утрировано говоря: Финнов учат, учат в итоге никак не научат, слабенькие игроки получаются. Наших не учат, но какие звери вырастают, жёсткие, динамичные игроки получаются. Вот интересно где финны выучку теряют, а наши в итоге находят? Или Кривокрасов очередной подлиза получается? Федерации хоккея?
Не забывай, что игроки уходят в другие лиги, включая НХЛ. На ЧМ вас часто переигрывают именно из-за того, что сказал Кривокрасов. Дисциплина, хорошая тактика. Короче, кажется мне, что у них тренеры выше классом.
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4etlanin
Интересно у нас все специалисты с логикой не дружат?

Сначала говорят, там детский и юношеский хоккей развит лучше, но по итогу лига там слабенькая, наши хоккеисты выше классом, игра динамичнее...
Утрировано говоря: Финнов учат, учат в итоге никак не научат, слабенькие игроки получаются. Наших не учат, но какие звери вырастают, жёсткие, динамичные игроки получаются.

Вот интересно где финны выучку теряют, а наши в итоге находят?

Или Кривокрасов очередной подлиза получается? Федерации хоккея?
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+1
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vvl
Фины регулярно обыгрывают Россию везде. А Кривокрасов, что говорит? На словах и У Ротенберга есть какая то машинка.
+5
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+5
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Jamie Redknapp
Регулярно смотрю лучшие матчи финской лиги, класс команд на уровне КХЛ, надо это признать, много сильных местных игроков.
+3
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-1
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