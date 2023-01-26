Сергей Кривокрасов: «Юрзинов изменил культуру хоккея в Финляндии. Тренировочный процесс, подготовка – все идет от него»
Сергей Кривокрасов отметил, что Владимир Юрзинов изменил культуру хоккея в Финляндии.
Прошлый сезон Кривокрасов провел в финском «Юкурите» в должности ассистента главного тренера.
– Сколько раз за сезон в Финляндии вы слышали от финнов фамилию Юрзинов?
– Они его регулярно вспоминают! Юрзинов изменил культуру хоккея в Финляндии. Про него говорят все.
До сих пор тренировочный процесс, подготовка – все идет от него. То, как он любил играть в зоне обороны – на этом построен финский хоккей.
– Динамовский хоккей.
– Да, точно. Они играют на 1:0 или 2:0. Чисто динамовский хоккей, – сказал тренер «Сибири».
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