Сергей Кривокрасов отметил, что изменил культуру хоккея в Финляндии.

Прошлый сезон Кривокрасов провел в финском «Юкурите» в должности ассистента главного тренера.

– Сколько раз за сезон в Финляндии вы слышали от финнов фамилию Юрзинов?

– Они его регулярно вспоминают! Юрзинов изменил культуру хоккея в Финляндии. Про него говорят все.

До сих пор тренировочный процесс, подготовка – все идет от него. То, как он любил играть в зоне обороны – на этом построен финский хоккей.

– Динамовский хоккей.

– Да, точно. Они играют на 1:0 или 2:0. Чисто динамовский хоккей, – сказал тренер « ».