«Колорадо» выменял Ньето и Меркли у «Сан-Хосе» на Каута и Макдональда

Теги переходы Колорадо Сан-Хосе НХЛ АХЛ Сан-Хосе Барракуда Мэттью Ньето Мартин Каут Райан Меркли Джейкоб Макдональд Хоккей

«Колорадо» и «Сан-Хосе» совершили обмен.

Состав «Эвеланш» пополнили нападающий Мэттью Ньето и защитник Райан Меркли.

Взамен «Шаркс» получили форварда Мартина Каута и защитника Джейкоба Макдональда.

Ньето в нынешнем сезоне НХЛ набрал 15 (8+7) очков в 45 играх.

Меркли не играл в НХЛ в текущем сезоне. Он провел 30 игр за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и записал на свой счет 14 (0+14) баллов при полезности «минус 8».

Каут отметился 3 (1+2) очками в 27 играх за «Колорадо».

В активе Макдональда 2 передачи в 33 играх НХЛ при полезности «минус 3».

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9 комментариев

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Arctic_Baron
Ответ glavniiexpert
А много и не надо. Честный 5й раунд получи как в прошлом году за Кольяно и нормально. Причем Каута ведь ни на Нието обменяли по сути. Его на Меркли поменяли, баст на баста, тут ладно. А вот Нието отдали за Джейкоба Макдональда. Это вообще анекдот, нормальный игрок боттома за 30ти летнего АХЛовца
Ну причём Меркли-то ещё может что-то показать. Может им жутко нужен был Макдональд)
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glavniiexpert
Ответ Arctic_Baron
Ну тут скорее просто он налаживает связи. Всё равно много бы не получил. Но может и просто обмен ради обмена.
А много и не надо. Честный 5й раунд получи как в прошлом году за Кольяно и нормально. Причем Каута ведь ни на Нието обменяли по сути. Его на Меркли поменяли, баст на баста, тут ладно. А вот Нието отдали за Джейкоба Макдональда. Это вообще анекдот, нормальный игрок боттома за 30ти летнего АХЛовца
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Arctic_Baron
Ответ glavniiexpert
Если ты ребилдящая тима, то ты наверное совершая обмены хочешь какие-то пики получить, а вместо этого за вменяемого игрока боттома Нието, который лавинам усилит ПК как минимум получили баста Каута, который уже неоднократно на вейвер помещался и нахрен никому не нужен. Все понятно короче с этим вашим первым черным генменеджером в НХЛ.
Ну тут скорее просто он налаживает связи. Всё равно много бы не получил. Но может и просто обмен ради обмена.
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glavniiexpert
Если ты ребилдящая тима, то ты наверное совершая обмены хочешь какие-то пики получить, а вместо этого за вменяемого игрока боттома Нието, который лавинам усилит ПК как минимум получили баста Каута, который уже неоднократно на вейвер помещался и нахрен никому не нужен. Все понятно короче с этим вашим первым черным генменеджером в НХЛ.
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Ник88
Получили игроков подмены. В 4 звено людей хватает, непонятно зачем Нието, а Меркли видимо пока Макара и Мэнсона нет.
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Михаил Шаповалов
Ответ AL27
Ньето второй раз едет из СХ в Колорадо))
Что-то он стух в Сан Хосе. В Колорадо лучше выглядел, надеюсь наберёт форму.
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Arctic_Baron
Ответ j-rich
Зачем лавинам Меркли, это же атакующий защитник, шансов подвинуть Макара или Тэйвса ровно ноль. Разве что вместо Жирара
Он же справа играет, там в третьей паре толком и нет никого, может будут пробовать, там во второй паре Джонсон справа, он очень сдал в этом сезоне. Ну и в АХЛ у них он всего лишь пятый защитник на контракте.
+4
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+4
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AL27
Ньето второй раз едет из СХ в Колорадо))
+8
0
+8
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j-rich
Зачем лавинам Меркли, это же атакующий защитник, шансов подвинуть Макара или Тэйвса ровно ноль. Разве что вместо Жирара
+2
-1
+1
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