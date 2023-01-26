«Колорадо» выменял Ньето и Меркли у «Сан-Хосе» на Каута и Макдональда
«Колорадо» и «Сан-Хосе» совершили обмен.
Состав «Эвеланш» пополнили нападающий Мэттью Ньето и защитник Райан Меркли.
Взамен «Шаркс» получили форварда Мартина Каута и защитника Джейкоба Макдональда.
Ньето в нынешнем сезоне НХЛ набрал 15 (8+7) очков в 45 играх.
Меркли не играл в НХЛ в текущем сезоне. Он провел 30 игр за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и записал на свой счет 14 (0+14) баллов при полезности «минус 8».
Каут отметился 3 (1+2) очками в 27 играх за «Колорадо».
В активе Макдональда 2 передачи в 33 играх НХЛ при полезности «минус 3».
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