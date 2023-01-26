«Колорадо» выменял Ньето и Меркли у «Сан-Хосе» на Каута и Макдональда

«Колорадо» и «Сан-Хосе» совершили обмен.

Состав «Эвеланш» пополнили нападающий Мэттью Ньето и защитник Райан Меркли.

Взамен «Шаркс» получили форварда Мартина Каута и защитника Джейкоба Макдональда.

Ньето в нынешнем сезоне набрал 15 (8+7) очков в 45 играх.

Меркли не играл в НХЛ в текущем сезоне. Он провел 30 игр за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и записал на свой счет 14 (0+14) баллов при полезности «минус 8».

Каут отметился 3 (1+2) очками в 27 играх за « ».

В активе Макдональда 2 передачи в 33 играх НХЛ при полезности «минус 3».