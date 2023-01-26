Робертсон забил 33-й гол в сезоне НХЛ и делит 3-е место с Томпсоном в гонке снайперов. До Макдэвида – 7 шайб

Теги Баффало Бостон Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Тейдж Томпсон Джейсон Робертсон Хоккей

Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон забросил шайбу в матче с «Каролиной» (2:3 ОТ) и был признан второй звездой.

Американец забил 33-й гол в текущем чемпионате НХЛ и вышел на третье место в гонке снайперов, догнав Тейджа ТомпсонаБаффало»).

Лидирует в списке с 40 шайбами Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), вторым идет Давид Пастрняк («Бостон», 37).

Также Робертсон продлил результативную серию (4+2) до 5 игр.

Всего в 50 матчах сезона на его счету 66 (33+33) очков.

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4 комментария

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TBFTT
Ответ PatologoanatoM
У них и стата с Томпсоном идентичная по 66(33 33) очков, вообще вот это поколение американских игроков сейчас неплохо делает погоду в лиге: Усы, МакЭвой, Фокс, Айкел, Джонни Хоккей,Кайл Коннор, Ткачаки, Ларкин, Терри, из тех кто помладше:Хьюзы, Зиграс, Кофилд, Бенирс, Болди, отличная бы сборная была, ещё Патрика туда капитанить, а то последний «убойный» состав юсы на КМ16 был , куда Тортс одних дуболомов типа Кесслера, Дубинкскм и Абделькадера понабрал, Кейну играть там не с кем было, повлетали всем и домой поехали … В раме тоже все гуд: Хеллибак, Гибсон и тд
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PatologoanatoM
Ответ Сергей Кузнецов
Робертсон, Томпсон...кто эти люди?? Калифы на час...в след сезоне и до 25 не доедут...сколько уже таких было за последние годы!!
Лол, сколько ? Перечисли?! оба в прошлом году выбили по 35+ голов и 65+ очков , и в этом сезоне только улучшают показатели
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0
+6
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Сергей Кузнецов
Робертсон, Томпсон...кто эти люди?? Калифы на час...в след сезоне и до 25 не доедут...сколько уже таких было за последние годы!!
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PatologoanatoM
У них и стата с Томпсоном идентичная по 66(33 33) очков, вообще вот это поколение американских игроков сейчас неплохо делает погоду в лиге: Усы, МакЭвой, Фокс, Айкел, Джонни Хоккей,Кайл Коннор, Ткачаки, Ларкин, Терри, из тех кто помладше:Хьюзы, Зиграс, Кофилд, Бенирс, Болди, отличная бы сборная была, ещё Патрика туда капитанить, а то последний «убойный» состав юсы на КМ16 был , куда Тортс одних дуболомов типа Кесслера, Дубинкскм и Абделькадера понабрал, Кейну играть там не с кем было, повлетали всем и домой поехали … В раме тоже все гуд: Хеллибак, Гибсон и тд
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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