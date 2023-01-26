Робертсон забил 33-й гол в сезоне НХЛ и делит 3-е место с Томпсоном в гонке снайперов. До Макдэвида – 7 шайб

Форвард « » забросил шайбу в матче с «Каролиной» (2:3 ОТ) и был признан второй звездой.

Американец забил 33-й гол в текущем чемпионате и вышел на третье место в гонке снайперов, догнав (« »).

Лидирует в списке с 40 шайбами Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), вторым идет Давид Пастрняк («Бостон», 37).

Также Робертсон продлил результативную серию (4+2) до 5 игр.

Всего в 50 матчах сезона на его счету 66 (33+33) очков.