Робертсон забил 33-й гол в сезоне НХЛ и делит 3-е место с Томпсоном в гонке снайперов. До Макдэвида – 7 шайб
Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон забросил шайбу в матче с «Каролиной» (2:3 ОТ) и был признан второй звездой.
Американец забил 33-й гол в текущем чемпионате НХЛ и вышел на третье место в гонке снайперов, догнав Тейджа Томпсона («Баффало»).
Лидирует в списке с 40 шайбами Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), вторым идет Давид Пастрняк («Бостон», 37).
Также Робертсон продлил результативную серию (4+2) до 5 игр.
Всего в 50 матчах сезона на его счету 66 (33+33) очков.
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