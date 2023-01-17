Пастрняк – 2-й игрок с 35 шайбами в сезоне НХЛ. До лидера гонки снайперов Макдэвида – 2 гола

Форвард « » забросил 35 шайб в текущем сезоне .

Чешский игрок сделал дубль в матче с «Филадельфией» (6:0). В последних 6 матчах в его активе 10 заброшенных шайб.

Пастрняк идет на втором месте в гонке снайперов с 35 шайбами в 43 играх. Он сократил отставание от лидера – из « » (37 голов в 45 играх) до 2 шайб.

В топ-5 также идут Тейдж Томпсон (« », 31 в 42), (« », 30 в 43) и (« », 30 в 46).