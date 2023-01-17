Пастрняк – 2-й игрок с 35 шайбами в сезоне НХЛ. До лидера гонки снайперов Макдэвида – 2 гола

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Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил 35 шайб в текущем сезоне НХЛ

Чешский игрок сделал дубль в матче с «Филадельфией» (6:0). В последних 6 матчах в его активе 10 заброшенных шайб. 

Пастрняк идет на втором месте в гонке снайперов с 35 шайбами в 43 играх. Он сократил отставание от лидера – Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (37 голов в 45 играх) до 2 шайб. 

В топ-5 также идут Тейдж Томпсон («Баффало», 31 в 42), Бо ХорватВанкувер», 30 в 43) и Александр ОвечкинВашингтон», 30 в 46). 

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5 комментариев

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Александр Бабуев
В этом сезоне похоже еще будет 60 голешников у кого-то, кто это будет? Коннор, Давид?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Альфа Консалтинг
Пристрелялся Пастернак
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GreatMcDavid97
Ответ Евгений Головин
Ну этого снайпера Ови не догонит, значит выпал из гонки за Ришар
Овечкина много кто обгонит
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Шульга
в этом году должен наконец-то выбить долгожданный полтинник
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Головин
Ну этого снайпера Ови не догонит, значит выпал из гонки за Ришар
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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