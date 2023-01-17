Пастрняк – 2-й игрок с 35 шайбами в сезоне НХЛ. До лидера гонки снайперов Макдэвида – 2 гола
Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил 35 шайб в текущем сезоне НХЛ.
Чешский игрок сделал дубль в матче с «Филадельфией» (6:0). В последних 6 матчах в его активе 10 заброшенных шайб.
Пастрняк идет на втором месте в гонке снайперов с 35 шайбами в 43 играх. Он сократил отставание от лидера – Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (37 голов в 45 играх) до 2 шайб.
В топ-5 также идут Тейдж Томпсон («Баффало», 31 в 42), Бо Хорват («Ванкувер», 30 в 43) и Александр Овечкин («Вашингтон», 30 в 46).
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