Кудашов об 1:3 от «Автомобилиста»: «Везде, где шайба была ничейной, «Динамо» отдало ее сопернику. Результат закономерен»
Алексей Кудашов оценил поражение московского «Динамо» от «Автомобилиста» (1:3).
«С нашей стороны не получилась игра, в первую очередь – в единоборствах, в нейтральных шайбах, вбрасываниях и подборах. Везде, где шайба была ничейной, мы отдали ее сопернику. От этого и в обороне опаздывали, и в атаке не владели шайбой, результат закономерен.
Почему после второй шайбы соперника «Динамо» встало? «Автомобилист» хорошо играл.
Пропустили три шайбы с пятака? Делали акцент на этом, но недоработали, как я сказал в начале: пятак — одно из единоборств», – сказал главный тренер московского «Динамо».
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