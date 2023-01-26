Кудашов об 1:3 от «Автомобилиста»: «Везде, где шайба была ничейной, «Динамо» отдало ее сопернику. Результат закономерен»

Теги Автомобилист Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов оценил поражение московского «Динамо» от «Автомобилиста» (1:3).

«С нашей стороны не получилась игра, в первую очередь – в единоборствах, в нейтральных шайбах, вбрасываниях и подборах. Везде, где шайба была ничейной, мы отдали ее сопернику. От этого и в обороне опаздывали, и в атаке не владели шайбой, результат закономерен.

Почему после второй шайбы соперника «Динамо» встало? «Автомобилист» хорошо играл.

Пропустили три шайбы с пятака? Делали акцент на этом, но недоработали, как я сказал в начале: пятак — одно из единоборств», – сказал главный тренер московского «Динамо».

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4 комментария

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Олег Булин
Не вовремя плохо сыграл Волков.Хотя Волков по количеству сухих игр делит первое место с Бочаровым.В двух пропущенных шайбах виноват.ПО на носу.Приходит пора вратарям показывать надежную игру.
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Владимир Никаноров
Можно расслабиться но только в том случае когда безоговорочно вы игрываешь но здесь совсем не тот случай и никогда не нужно не до оценивать соперника это всегда чревато так оно и вышло главное чтобы в ПО такого не случалось.
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Владислав Шамбазов
..ничейной😂
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Вольфсбург
Вчера да всё по делу, хоть по-честному Кудашёв сказал, без всяких отмазок. Недонастрой после победы в Москве был, думали также как в Москве пройдет. Ну хоть Никонов победил)))
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+2
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