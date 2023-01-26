Епанчинцев о победе над «Нефтехимиком»: «Для «Амура» каждое очко важно. Ребята достают все возможные и невозможные резервы»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (2:1 Б).

«Сегодня все было — накал, страсти, боевая игра. Понятно, что цена ошибки была очень велика. Где-то не хватало уверенности в завершающем броске, хотя с обеих сторон были хорошие моменты, выходы, чтобы побольше забить.

Важный момент был с нашей стороны, когда мы в концовке матча «3 на 5» правильно сыграли, ничего опасного не позволив создать сопернику. Буллиты — это продолжение игры, и мы в них сумели победить, добыв важные два очка.

Повторюсь, прекрасно понимали, что любая ошибка может стать решающей. В третьем периоде играли правильно как на атаку, так и в обороне, в средней зоне. Не хотели удерживать равный счет, надеялись победить в основное время. Гребенкин два гола забил — с игры и в буллитной серии. Молодец.

Ребята – молодцы, единым кулаком достают все возможные и невозможные резервы, стараются. Тратим не только много эмоций, но и сил. Но не жалуемся. Занимаемся восстановлением, готовимся к каждой игре. Понимаем, что каждое очко для нас важно», – сказал .