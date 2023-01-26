Епанчинцев о победе над «Нефтехимиком»: «Для «Амура» каждое очко важно. Ребята достают все возможные и невозможные резервы»

Теги Нефтехимик Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Хоккей

Главный тренер «Амура» подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (2:1 Б).

«Сегодня все было — накал, страсти, боевая игра. Понятно, что цена ошибки была очень велика. Где-то не хватало уверенности в завершающем броске, хотя с обеих сторон были хорошие моменты, выходы, чтобы побольше забить.

Важный момент был с нашей стороны, когда мы в концовке матча «3 на 5» правильно сыграли, ничего опасного не позволив создать сопернику. Буллиты — это продолжение игры, и мы в них сумели победить, добыв важные два очка.

Повторюсь, прекрасно понимали, что любая ошибка может стать решающей. В третьем периоде играли правильно как на атаку, так и в обороне, в средней зоне. Не хотели удерживать равный счет, надеялись победить в основное время. Гребенкин два гола забил — с игры и в буллитной серии. Молодец.

Ребята – молодцы, единым кулаком достают все возможные и невозможные резервы, стараются. Тратим не только много эмоций, но и сил. Но не жалуемся. Занимаемся восстановлением, готовимся к каждой игре. Понимаем, что каждое очко для нас важно», – сказал Вадим Епанчинцев.

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1 комментарий

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Torik7777
Амур молодцы так держать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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