5-6 млн долларов в год по двухлетнему контракту – возможная сделка Кузьменко с «Ванкувером»

Теги Ванкувер НХЛ Кевин Уикс Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко претендует на зарплату 5-6 млн долларов в год по новому контракту с «Ванкувером».

26-летний российский нападающий и канадский клуб ведут переговоры о продлении соглашения.

Дэн Мильштейн, представитель игрока, дал понять, сторона хоккеиста рассматривает подписание краткосрочного договора на один-два года.

Бывший вратарь и инсайдер Кевин Уикс информирует, что Кузьменко может подписать двухлетний контракт с «Кэнакс». Зарплата форварда обсуждается в пределах 5-6 миллионов долларов в год.

Кузьменко проводит первый сезон в НХЛ и делит четвертое место в списке лучших бомбардиров «Ванкувера» с защитником Куинном Хьюзом.

Россиянин набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 7» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 15:57.

В этом сезоне кэпхит Кузьменко составляет 950 тысяч долларов.

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14 комментариев

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alklimov2018
Ну хоть не меньше 2 сезонов, с учетом того, что следующий как пить-дать проведет слабее.
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Jamie Redknapp
Ответ Stewee
Кузьменко так же может рассмотреть варианты из команд посильнее Ванкувера. Но, с другой стороны, там рядом Петтерсона может и не быть.
Сыроват пока для команды посильнее. Надо повторять план Панарина, ещё пару сезонов показать себя в Кувере.
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Zomourning33
Ответ paradose
Вроде да, а вроде и в Ванкувере заиграл… Хз, может стоит оставаться.
Они с Сиэтлом показывают, как заиграли.
+1
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NACfoRekcuF
Ответ Кино Музыка
В любом случае план минимум выполнен. Бедным уже не будет.
Никогда не говори никогда.
0
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dosatuy
Так а чего сразу лет на 6 по 6 не сделать. Для мостика конечно дороговато согласен.
+1
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Alexander Bragin
Ответ Stewee
Да не, зачем ему контракт на 4 года? 2 самое идеальное. Чтобы в 28 подписаться на условные 8 на 8.
Кузьменко через неделю, точнее 4 февраля, уже 27 исполнится.
как бы там дальше распрекрасно у него дела не пошли, сомнительно что после двухлетнего моста его будет где бы то ни было ждать контракт на 8 лет.
тем более в таком очаге нестабильности, как Кэнакс.
+4
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Кино Музыка
В любом случае план минимум выполнен. Бедным уже не будет.
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paradose
Ответ Stewee
Кузьменко так же может рассмотреть варианты из команд посильнее Ванкувера. Но, с другой стороны, там рядом Петтерсона может и не быть.
Вроде да, а вроде и в Ванкувере заиграл… Хз, может стоит оставаться.
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0
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Hola Hola
6 млн однозначно дорого после одного, пусть и хорошего сезона. Хотя, если на один год, то можно.
+2
-2
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Stewee
Ответ SD_RM_VC
Ну будет другой адекватный центр. Благо почти в каждой команде таковой есть. Вряд ли его для боттома подписывать будут. 5-6 млн. на два года как болельщика Кэнакс устраивает в принципе. Думал минимум 4 года просить будет. Хотя это всего лишь слухи
Да не, зачем ему контракт на 4 года? 2 самое идеальное. Чтобы в 28 подписаться на условные 8 на 8.
+10
-1
+9
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PredatorMax
На самом деле для Кузьменко крайне опасно сейчас брать мост на 2 года именно в Ванкувере. После бодрого атакующего хоккея Будро, пришел достаточно унылый и консервативный Токкет, при котором результативность может понизиться.
И после моста он уже не добрать денег по главному контракту в карьере.
+24
-1
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signori
дороговато для моста, с другой стороны все козыри на руках агента
+4
-2
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SD_RM_VC
Ответ Stewee
Кузьменко так же может рассмотреть варианты из команд посильнее Ванкувера. Но, с другой стороны, там рядом Петтерсона может и не быть.
Ну будет другой адекватный центр. Благо почти в каждой команде таковой есть. Вряд ли его для боттома подписывать будут.

5-6 млн. на два года как болельщика Кэнакс устраивает в принципе. Думал минимум 4 года просить будет. Хотя это всего лишь слухи
+4
-2
+2
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Stewee
Кузьменко так же может рассмотреть варианты из команд посильнее Ванкувера. Но, с другой стороны, там рядом Петтерсона может и не быть.
+28
-3
+25
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