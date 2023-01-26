5-6 млн долларов в год по двухлетнему контракту – возможная сделка Кузьменко с «Ванкувером»

претендует на зарплату 5-6 млн долларов в год по новому контракту с « ».

26-летний российский нападающий и канадский клуб ведут переговоры о продлении соглашения.

Дэн Мильштейн, представитель игрока, дал понять, сторона хоккеиста рассматривает подписание краткосрочного договора на один-два года.

Бывший вратарь и инсайдер информирует, что Кузьменко может подписать двухлетний контракт с «Кэнакс». Зарплата форварда обсуждается в пределах 5-6 миллионов долларов в год.

Кузьменко проводит первый сезон в НХЛ и делит четвертое место в списке лучших бомбардиров «Ванкувера» с защитником Куинном Хьюзом.

Россиянин набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 7» в 46 матчах регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 15:57.

В этом сезоне кэпхит Кузьменко составляет 950 тысяч долларов.