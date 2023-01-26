5-6 млн долларов в год по двухлетнему контракту – возможная сделка Кузьменко с «Ванкувером»
Андрей Кузьменко претендует на зарплату 5-6 млн долларов в год по новому контракту с «Ванкувером».
26-летний российский нападающий и канадский клуб ведут переговоры о продлении соглашения.
Дэн Мильштейн, представитель игрока, дал понять, сторона хоккеиста рассматривает подписание краткосрочного договора на один-два года.
Бывший вратарь и инсайдер Кевин Уикс информирует, что Кузьменко может подписать двухлетний контракт с «Кэнакс». Зарплата форварда обсуждается в пределах 5-6 миллионов долларов в год.
Кузьменко проводит первый сезон в НХЛ и делит четвертое место в списке лучших бомбардиров «Ванкувера» с защитником Куинном Хьюзом.
Россиянин набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 7» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 15:57.
В этом сезоне кэпхит Кузьменко составляет 950 тысяч долларов.
как бы там дальше распрекрасно у него дела не пошли, сомнительно что после двухлетнего моста его будет где бы то ни было ждать контракт на 8 лет.
тем более в таком очаге нестабильности, как Кэнакс.
И после моста он уже не добрать денег по главному контракту в карьере.
5-6 млн. на два года как болельщика Кэнакс устраивает в принципе. Думал минимум 4 года просить будет. Хотя это всего лишь слухи