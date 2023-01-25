Варнаков сломал палец в дебютном матче за «Локомотив» и выбыл на неопределенный срок
Нападающий «Локомотива» Михаил Варнаков выбыл на неопределенный срок.
37-летний игрок получил травму в дебютном матче за ярославский клуб. Это была его первая игра в сезоне.
«Михаил Варнаков получил травму во вчерашнем матче с «Витязем».
В третьем периоде шайба попала ему в руку, он сломал палец, выбыл на неопределенный срок», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».
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