Варнаков сломал палец в дебютном матче за «Локомотив» и выбыл на неопределенный срок

Теги Локомотив травмы Михаил Варнаков КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Нападающий «Локомотива» Михаил Варнаков выбыл на неопределенный срок.

37-летний игрок получил травму в дебютном матче за ярославский клуб. Это была его первая игра в сезоне.

«Михаил Варнаков получил травму во вчерашнем матче с «Витязем».

В третьем периоде шайба попала ему в руку, он сломал палец, выбыл на неопределенный срок», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Никитин о дебюте Варнакова за «Локомотив»: «Не ожидал, что он хорошо сыграет. Шайба попала в палец, не смог закончить игру»

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6 комментариев

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Артём Коковихин
Интересные однако невезения бывают в спорте. Год неиграешь готовишься к игре , выходишь и потом получаешь травму и кирдык опять на год
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Ярославец75
Питерцы выдохнули спокойно.
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KSA1985
Весь сезон охотились за Топом с российским паспортом. Своего добились. А в целом, игра вызывает возмущение, а непонятные трансферы . И так пол состава криворуких -решили укрепиться🤣👍
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LokoYarik
Миша заканчивай,не надо обманывать хоккей
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Brazil Barys
😞
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Борис-Бритва
ЮНЯ отмывает бабки идеально.
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