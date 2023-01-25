Варнаков сломал палец в дебютном матче за «Локомотив» и выбыл на неопределенный срок

Нападающий « » Михаил Варнаков выбыл на неопределенный срок.

37-летний игрок получил травму в дебютном матче за ярославский клуб. Это была его первая игра в сезоне.

« получил травму во вчерашнем матче с «Витязем».

В третьем периоде шайба попала ему в руку, он сломал палец, выбыл на неопределенный срок», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Никитин о дебюте Варнакова за «Локомотив»: «Не ожидал, что он хорошо сыграет. Шайба попала в палец, не смог закончить игру»