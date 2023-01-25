«Локомотив» планирует предложить Толчинскому контракт в межсезонье («СЭ»)

Теги Авангард Локомотив возможные переходы КХЛ Сергей Толчинский Спорт-Экспресс Хоккей

«Локомотив» интересуется нападающим Сергеем Толчинским.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в межсезонье клуб планирует предложить контракт форварду «Авангарда».

1 мая игрок станет неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 27-летний Толчинский набрал 43 (14+29) очка в 53 матчах.

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24 комментария

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Angryslon
Ответ *BG*
Если и останется, то потребует повышения зарплаты на 10 - 20 млн. С нынешних 60 млн. В итоге, Авангард будет тратить более трети зарплатной ведомости на 4 игроков. Буше, Найт, Ткачев, Толчинский (95+ 90+80+ от 70 до 80 млн.). Ткачева тоже нужно будет переподписывать на следующий (-щие) сезон (ы). Он тоже может прибавку попросить. Плюс, если я не ошибаюсь, со следующего года и контракт Грицюка будет учитываться под потолком зарплат. Либо придется раскошеливаться, либо расставаться с какими-то игроками.
Пусть Ткачёв что-нибудь в плей-офф покажет, прежде чем прибавку просить.
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Ярославец75
Все топ нападающие, приходящие к нам после 2011 года превращаются в середняков или дно(Энлунд). Шалунов в прошлом сезоне шел по этому пути, но все же вышел наконец то на уровень. Ну не приживаются у нас результативные напы. Последние, кто был в лидерах по очкам это Вашичек и Демитра. Все вот эти:Локомотив интересуется, это глупости. Он может интересовться Макдевидом, но он сюда не поедет, так же как не поедет ни один здравомыслящий топовый нап из нашей лиги, зная в какой хоккей ему тут придется играть и что вместо условного Найта он тут в партнеры получит условного Аверина или Красковского.
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KSA1985
Ответ Иван Нарышкин
Гусев, Бурдасов, Толчинский , Плотников, Жафяров, Науменков, всеми интересовался локомотив , но к сожалению у нас Ильенко, Красковский и Иванов которые забивают за месяц по 2 шайбы на троих)
Так и есть. А Толчинский ,через сезон выйдет на новый уровень в Локомотиве. Будет делать черновую работу и разделит с Ивановым и Ильенко 18 строчку в клубе по результативности
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KSA1985
Сколько ещё можно твердить??? Что нынешнему стили Локомотива не нужны снайперы и бомбардиры, Никитин собирает силовых, типа Андронова. А всё снайперы и бомбардиры "задыхаются" в Ярославле. Тот же Буше, в Авангарде бегает, у нас середнячок. Таких примеров тьма
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ЧакЧак
Локо это шаг вниз
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*BG*
Ответ klx66
Толчинский нужен авангарду, надеюсь, он не уйдёт никуда
Если и останется, то потребует повышения зарплаты на 10 - 20 млн. С нынешних 60 млн. В итоге, Авангард будет тратить более трети зарплатной ведомости на 4 игроков. Буше, Найт, Ткачев, Толчинский (95+ 90+80+ от 70 до 80 млн.). Ткачева тоже нужно будет переподписывать на следующий (-щие) сезон (ы). Он тоже может прибавку попросить. Плюс, если я не ошибаюсь, со следующего года и контракт Грицюка будет учитываться под потолком зарплат. Либо придется раскошеливаться, либо расставаться с какими-то игроками.
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Иван Нарышкин
Гусев, Бурдасов, Толчинский , Плотников, Жафяров, Науменков, всеми интересовался локомотив , но к сожалению у нас Ильенко, Красковский и Иванов которые забивают за месяц по 2 шайбы на троих)
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artem klishin
руки прочь от Толчи, поезда
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Ыжык
Ответ Евгений Исаев
Перепутал полярность)) Москва - минус, Никитин - плюс)
Это коренному москвичу с баблом Москва минус? Ну ну.
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Евгений Исаев
Ответ Ыжык
Началась работа бабая. Интересно сколько они запросят? 100-120? Из плюсов Локо это близость с Москвой, из минусов Никитин. Он не особо доверял толчинскому. Поглядим.
Перепутал полярность)) Москва - минус, Никитин - плюс)
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alklimov2018
Сложно даже представить что Толчинского возьмут под Никитина.
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Ыжык
Ответ HockeyMan
Толчинский тогда был слишком юн, когда Никитин ему не доверял )
Осадочек то остался)
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HockeyMan
Ответ Ыжык
Началась работа бабая. Интересно сколько они запросят? 100-120? Из плюсов Локо это близость с Москвой, из минусов Никитин. Он не особо доверял толчинскому. Поглядим.
Толчинский тогда был слишком юн, когда Никитин ему не доверял )
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Ястреб
Ну ну, пробуйте )))
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Сергей Кузнецов
Толчинский у Никитина??!! Не смешите...
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Alexey Alexeev
Хорошо быть агентом в КХЛ. Есть Локо. Гениальная схема работы)

Только есть нюанс - вот, например, иногда люди пишут заявление на перенос номера к другому оператору , чтобы получить преференции от оператора нынешнего и иногда план даёт сбой - человек оказывается у другого оператора) так и тут - окажется Серж в Локо и что?

А вообще всем только удачи.
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Георгий Волков
Опять контракт на 90 миллионов, опять провал креативного игрока. Никак вы не научитесь!
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Александр Невский
Ответ barbarian1991
А Варнакову?
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Александр Невский
Толчинский согласен тем более ближе к Москве .
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-4
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barbarian1991
А Варнакову?
+7
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Иван Малышев
Хорошее было бы усиление
+1
-4
-3
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vg973
Планировать они хоть что могут. Хоть Сашу Овечкина🤣🤣🤣
+8
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Ыжык
Началась работа бабая. Интересно сколько они запросят? 100-120? Из плюсов Локо это близость с Москвой, из минусов Никитин. Он не особо доверял толчинскому. Поглядим.
+12
-1
+11
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klx66
Толчинский нужен авангарду, надеюсь, он не уйдёт никуда
+34
0
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