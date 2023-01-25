«Локомотив» планирует предложить Толчинскому контракт в межсезонье («СЭ»)
«Локомотив» интересуется нападающим Сергеем Толчинским.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в межсезонье клуб планирует предложить контракт форварду «Авангарда».
1 мая игрок станет неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 27-летний Толчинский набрал 43 (14+29) очка в 53 матчах.
Только есть нюанс - вот, например, иногда люди пишут заявление на перенос номера к другому оператору , чтобы получить преференции от оператора нынешнего и иногда план даёт сбой - человек оказывается у другого оператора) так и тут - окажется Серж в Локо и что?
А вообще всем только удачи.