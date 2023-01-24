Никитин о дебюте Варнакова за «Локомотив»: «Не ожидал, что он хорошо сыграет. Шайба попала в палец, не смог закончить игру»
Игорь Никитин прокомментировал победу над «Витязем» со счетом 3:1.
– Создавали моменты, во втором были моменты, чтобы сделать преимущество комфортным.
Но нужно отдать должное сопернику – и в обороне надежно действовали, и вратарь выручал. Концовку немного смазали, но это тоже опыт для молодых ребят, так что идем дальше.
– Видите ли какую-то зависимость от шайб Максима Шалунова и побед команды – когда он забивает, команда выигрывает?
– Думаю, что мы прививаем команде то, что каждый является значимой частью, независимо от того, кто забивает. Лидеры для того и существуют, чтобы был шанс на ошибку и время для развития.
– Как можете оценить дебют Михаила Варнакова?
– Он хорошо играл. К сожалению, шайба попала в палец, не смог закончить встречу.
Не ожидал, что он хорошо сыграет. Мишка – молодчик, ребята поддержали, партнеры помогли. Посмотрим, как будет дальше, – сказал главный тренер «Локомотива».
Если не готов, пусть играют другие.