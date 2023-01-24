Никитин о дебюте Варнакова за «Локомотив»: «Не ожидал, что он хорошо сыграет. Шайба попала в палец, не смог закончить игру»

Теги Локомотив Витязь Михаил Варнаков Игорь Никитин КХЛ Максим Шалунов Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал победу над «Витязем» со счетом 3:1.

– Создавали моменты, во втором были моменты, чтобы сделать преимущество комфортным.

Но нужно отдать должное сопернику – и в обороне надежно действовали, и вратарь выручал. Концовку немного смазали, но это тоже опыт для молодых ребят, так что идем дальше.

– Видите ли какую-то зависимость от шайб Максима Шалунова и побед команды – когда он забивает, команда выигрывает?

– Думаю, что мы прививаем команде то, что каждый является значимой частью, независимо от того, кто забивает. Лидеры для того и существуют, чтобы был шанс на ошибку и время для развития. 

– Как можете оценить дебют Михаила Варнакова?

– Он хорошо играл. К сожалению, шайба попала в палец, не смог закончить встречу.

Не ожидал, что он хорошо сыграет. Мишка – молодчик, ребята поддержали, партнеры помогли. Посмотрим, как будет дальше, – сказал главный тренер «Локомотива».

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8 комментариев

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Сидни Кросби 2
Ответ -=Neytron=-
Человек всю карьеру из Бристольки не вылезает, а сейчас ему 37 лет и он не играл с октября 2021 года, какие надежды и какой игры от него можно ожидать? Взяли по блату за тарелку супа, 2 полторашки разливного и мясные чипсы играть человека, который уже в следующем году скорее всего будет работать где-то в системе клуба. Ну и наверное без просьбы отца не обошлось, который занимается подготовкой резерва.
Он почти во всех топовых командах поиграл,опыта ему не занимать,а ты про какой то Бристоль пишешь,в котором наверно сам ошиваешся.
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Сидни Кросби 2
Ответ -=Neytron=-
Человек всю карьеру из Бристольки не вылезает, а сейчас ему 37 лет и он не играл с октября 2021 года, какие надежды и какой игры от него можно ожидать? Взяли по блату за тарелку супа, 2 полторашки разливного и мясные чипсы играть человека, который уже в следующем году скорее всего будет работать где-то в системе клуба. Ну и наверное без просьбы отца не обошлось, который занимается подготовкой резерва.
Ты про себя что ли написал,Варнаков трудяга,он и в Торпедо один сезон тренировался отдельно от команды,был одним из лучших на льду.
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-=Neytron=-
Ответ HockeyMan
Как главный тренер может выпускать игрока на поле и не ожидать от него хорошей игры?)
Человек всю карьеру из Бристольки не вылезает, а сейчас ему 37 лет и он не играл с октября 2021 года, какие надежды и какой игры от него можно ожидать? Взяли по блату за тарелку супа, 2 полторашки разливного и мясные чипсы играть человека, который уже в следующем году скорее всего будет работать где-то в системе клуба. Ну и наверное без просьбы отца не обошлось, который занимается подготовкой резерва.
0
-2
-2
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Фёдор Кузнецов
Ответ wolkov
Если этот игрок 1,5 года не играл и ему 37 лет и он не провел предсезонку - вполне резонное ожидание, не?
Зачем выпускать тогда?
+1
0
+1
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wolkov
Ответ HockeyMan
Не соглашусь. Он не первый день в команде и должен набрать какую ни какую форму. Если не готов, пусть играют другие.
Так другие и играли, Никитин сказал, что не ожидал такого уровня игры с учетом вводных
0
-1
-1
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HockeyMan
Ответ wolkov
Если этот игрок 1,5 года не играл и ему 37 лет и он не провел предсезонку - вполне резонное ожидание, не?
Не соглашусь. Он не первый день в команде и должен набрать какую ни какую форму.
Если не готов, пусть играют другие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wolkov
Ответ HockeyMan
Как главный тренер может выпускать игрока на поле и не ожидать от него хорошей игры?)
Если этот игрок 1,5 года не играл и ему 37 лет и он не провел предсезонку - вполне резонное ожидание, не?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Как главный тренер может выпускать игрока на поле и не ожидать от него хорошей игры?)
+6
0
+6
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