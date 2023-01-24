Никитин о дебюте Варнакова за «Локомотив»: «Не ожидал, что он хорошо сыграет. Шайба попала в палец, не смог закончить игру»

прокомментировал победу над « » со счетом 3:1.

– Создавали моменты, во втором были моменты, чтобы сделать преимущество комфортным.

Но нужно отдать должное сопернику – и в обороне надежно действовали, и вратарь выручал. Концовку немного смазали, но это тоже опыт для молодых ребят, так что идем дальше.

– Видите ли какую-то зависимость от шайб и побед команды – когда он забивает, команда выигрывает?

– Думаю, что мы прививаем команде то, что каждый является значимой частью, независимо от того, кто забивает. Лидеры для того и существуют, чтобы был шанс на ошибку и время для развития.

– Как можете оценить дебют ?

– Он хорошо играл. К сожалению, шайба попала в палец, не смог закончить встречу.

Не ожидал, что он хорошо сыграет. Мишка – молодчик, ребята поддержали, партнеры помогли. Посмотрим, как будет дальше, – сказал главный тренер « ».