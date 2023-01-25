Летанг набрал 31-е очко в овертаймах и разделил с Карлссоном 1-е место среди защитников в истории НХЛ

Теги Питтсбург Крис Летанг НХЛ рекорды Эрик Карлссон Хоккей

Крис Летанг набрал 4 (2+2) очка в матче с «Флоридой» (7:6 ОТ).

Защитник «Питтсбурга» стал автором победного гола.

Теперь на его счету 31 (9+22) очко в овертаймах.

Летанг повторил достижение Эрика Карлссона (31 балл) и разделил с ним первое место среди защитников в истории НХЛ

«Питтсбург» и «Флорида» выдали концерт с 13 голами: Малкин, Кросби и Летанг набрали 10 очков на троих!

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4 комментария

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Zomourning33
Ответ Andy Brandy
В хоккее нет такого амплуа - полузащитник
Так и в футболе нет амплуа латераля, а они есть.
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Zomourning33
Летанг, Карлссон, Бернс, Хедман, Йоси - великие защитники, за которыми можно наблюдать еще пока онлайн, хоть некоторые уже давно прошли свой пик.
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+1
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Andy Brandy
Ответ Андрей Герасимов
Два полузащитника. Ничего удивительного.
В хоккее нет такого амплуа - полузащитник
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Герасимов
Два полузащитника.
Ничего удивительного.
+1
-3
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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