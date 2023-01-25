Летанг набрал 31-е очко в овертаймах и разделил с Карлссоном 1-е место среди защитников в истории НХЛ

набрал 4 (2+2) очка в матче с «Флоридой» (7:6 ОТ).

Защитник « » стал автором победного гола.

Теперь на его счету 31 (9+22) очко в овертаймах.

Летанг повторил достижение (31 балл) и разделил с ним первое место среди защитников в истории .

«Питтсбург» и «Флорида» выдали концерт с 13 голами: Малкин, Кросби и Летанг набрали 10 очков на троих!