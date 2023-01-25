Летанг с 2+2 против «Флориды» в первом матче за месяц, Пастрняк и Фаулер – звезды дня в НХЛ
Крис Летанг, Давид Пастрняк и Кэм Фаулер – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – защитник «Питтсбурга» Крис Летанг с 4 (2+2) очками в матче с «Флоридой» (7:6 ОТ). Канадец проводил свой первый матч с 29 декабря. В начале января из жизни ушел отец хоккеиста.
Вторая звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 4 (1+3) очками в матче с «Монреалем» (4:2).
Третья звезда – защитник «Анахайма» Кэм Фаулер с 3 (2+1) очками в матче с «Аризоной» (5:2).
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