Летанг с 2+2 против «Флориды» в первом матче за месяц, Пастрняк и Фаулер – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Бостон Анахайм Крис Летанг НХЛ Кэм Фаулер Давид Пастрняк Хоккей

Крис Летанг, Давид Пастрняк и Кэм Фаулер – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – защитник «Питтсбурга» Крис Летанг с 4 (2+2) очками в матче с «Флоридой» (7:6 ОТ). Канадец проводил свой первый матч с 29 декабря. В начале января из жизни ушел отец хоккеиста. 

Вторая звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 4 (1+3) очками в матче с «Монреалем» (4:2). 

Третья звезда – защитник «Анахайма» Кэм Фаулер с 3 (2+1) очками в матче с «Аризоной» (5:2). 

«Питтсбург» и «Флорида» выдали концерт с 13 голами: Малкин, Кросби и Летанг набрали 10 очков на троих!

6 комментариев

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Zomourning33
Ответ Антон Александров
Крис навсегда! Его свитер будет под сводами вместе с фуфайками Кросби и Малкина! :)
Одно из самых великих трио в истории.
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Zomourning33
Как же радостно за Летанга. И Питтсбург, вроде, оживает.
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+3
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Антон Александров
Ответ Алексей Панин
Легенда! Я всегда мечтал, чтоб он какой-нибудь личный трофей взял еще
Увы :( К сожалению, из-за здоровья он еще и пролетел мимо всех побед сборной Канады (его - при таком супервыборе защитников - просто боялись брать). Но я надеюсь, что за верность хоккею-то он получит приз!
+3
0
+3
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Алексей Панин
Ответ Антон Александров
Крис навсегда! Его свитер будет под сводами вместе с фуфайками Кросби и Малкина! :)
Легенда! Я всегда мечтал, чтоб он какой-нибудь личный трофей взял еще
+8
0
+8
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krupin82
Летанг-просто МУЖИК!После всех проблем со здоровьем,потери отца и пропуска целого месяца выдать 2+2-это нечто!
+12
0
+12
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Антон Александров
Крис навсегда! Его свитер будет под сводами вместе с фуфайками Кросби и Малкина! :)
+15
-1
+14
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