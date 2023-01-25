Летанг с 2+2 против «Флориды» в первом матче за месяц, Пастрняк и Фаулер – звезды дня в НХЛ

Крис Летанг, Давид Пастрняк и Кэм Фаулер – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – защитник « » с 4 (2+2) очками в матче с «Флоридой» (7:6 ОТ). Канадец проводил свой первый матч с 29 декабря. В начале января из жизни ушел отец хоккеиста.

Вторая звезда – форвард « » с 4 (1+3) очками в матче с «Монреалем» (4:2).

Третья звезда – защитник « » с 3 (2+1) очками в матче с «Аризоной» (5:2).

«Питтсбург» и «Флорида» выдали концерт с 13 голами: Малкин, Кросби и Летанг набрали 10 очков на троих!