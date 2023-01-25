«Торос» может переехать в Уфу из Нефтекамска в следующем сезоне

Теги Салават Юлаев Торос КХЛ ВХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

«Торос» может переехать из Нефтекамска в Уфу в следующем сезоне.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне фарм-клуб «Салавата Юлаева» занимает 14-е место в таблице ВХЛ с 49 очками в 41 матче.

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11 комментариев

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Борух73
а до этого уже Учалы потеряли хоккейный клуб.
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Meny
Ответ Reigar
Походу салават расформируют, а торос будет основной командой в уфе
Нет, просто Салават переводят в НХЛ, а Торос здесь будет пока его тоже не подтянут )))
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Reigar
Походу салават расформируют, а торос будет основной командой в уфе
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Venger80
Идиотское решение, игроки, конечно, будут довольны, но пострадают ДЮСШ, молодые хоккеисты, фанаты.
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Meny
Вероятно, Торос проводит свой последний сезон в Нефтекамске. Рассматривается вопрос о переезде фарм-клуба Салавата Юлаева в Уфу. Много причин. Из столицы Башкирии неудобно ездить на игры клуба ВХЛ (подтверждаю), падение интереса к хоккею со стороны нефтекамцев (на двух последних играх было 543 и 812 зрителей).

Да и потом пусть команда будет всегда под рукой. Если решение примут, то Торос начнет проводить матчи не главной арене, и не на Зорге, а на какой-то ледовой площадке, которую строят в Уфе от Газпрома. Мне кажется, что когда все три клуба системы в одном городе не совсем правильно, но для офисов команд - это идеально.

(с) Алексей Шевченко
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Дмитрий Галкин
Причина переезда не озвучена?
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позор не адекватам
Если будет играть СЮ И Торос одновременно, естественно народ пойдет на Уфа-арену.
Зачем у Нефтикамска забирать команду?
+6
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+6
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chubakka
Ответ Владимир Никаноров
Два дворца спорта в Уфе места всем хватит...да и посещаемость увеличится
В Нефтекамске низкая посещаемость?
+1
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Владимир Никаноров
В Уфе два дворца спорта места всем хватит да и посещаемость увеличится
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-2
-2
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Stanc_P
Очень плохое решение, напоминает переезд ХК Саров в Нижний Новгород. Для небольшого города это потеря, для Уфы появление команды ВХЛ - это ничто
+14
0
+14
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Владимир Никаноров
Два дворца спорта в Уфе места всем хватит...да и посещаемость увеличится
0
-2
-2
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