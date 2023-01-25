«Торос» может переехать в Уфу из Нефтекамска в следующем сезоне
«Торос» может переехать из Нефтекамска в Уфу в следующем сезоне.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне фарм-клуб «Салавата Юлаева» занимает 14-е место в таблице ВХЛ с 49 очками в 41 матче.
Да и потом пусть команда будет всегда под рукой. Если решение примут, то Торос начнет проводить матчи не главной арене, и не на Зорге, а на какой-то ледовой площадке, которую строят в Уфе от Газпрома. Мне кажется, что когда все три клуба системы в одном городе не совсем правильно, но для офисов команд - это идеально.
(с) Алексей Шевченко
Зачем у Нефтикамска забирать команду?